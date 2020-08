Tjente 40.000 på en weekend: Nu siger hun fra

Bureaukratisk og besværligt.

Selvom Marianne Mørk Mathiesen, der er læge og medlem af regionsrådet i Region Syddanmark for Liberal Alliance, tjener gode penge på at lave henvisninger til coronatests, er hun godt og grundigt træt af det.

Pressefoto

For hvis en patient gerne vil testes for coronavirus, men har milde symptomer, så skal lægen lave en henvisning for patienten.

Det tjener lægen 125 kroner på, men selve arbejdet er hurtigt gjort: at trykke på en knap.

For Marianne Mørk Mathiesen betyder det, at hun en enkelt søndag har tjent 18.000 kroner - og knap 40.000 kroner på en weekend.

- Man bruger lægerne til at gøre noget overflødigt, som en papegøje kunne have gjort, siger hun til Ekstra Bladet.

Papegøjearbejde

Er du ikke kritisk nok overfor dine patienter, når de ringer med coronasymptomer?

- Det står i vores instrukser, at når folk har coronasymptomer, så har de ret til at blive testet.

- Og det er jo også det, vi gerne vil. Vi vil gerne teste så mange som muligt.

Men henvisningerne skaber en flaskehals oplever hun, hvor patienter med andre sygdomme end coronavirus, ikke kan komme igennem.

- Vi spilder samfundets penge, mener Marianne Mørk Mathiesen.

Store udgifter

I august deltog Marianne Mørk Mathiesen i et lukket forretningsudvalgsmøde i Region Syddanmark, hvor prisen på coronakrisen blev diskuteret.

Ifølge hende gjorde hun allerede her regionsrådet og formand for de samlede Danske Regioner, Stephanie Lose (V), opmærksom på den store udgift til lægehenvisninger.

Her oplevede hun, at hun blev 'fuldkommen negligeret'.

Da mødet var lukket, må hun ikke referere, hvad andre medlemmer af Regionsrådet har sagt. Men mødet efterlod hende frustreret:

- Det er det, der presser mig til at gå i pressen. Det er grotesk, at jeg som regionrådsmedlem skal gå i pressen for at blive hørt i mit eget regionsråd.