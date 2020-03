Tjente ikke nok: Nu gør hun rent nøgen

Der var ikke penge nok i at gøre rent med tøjet på. Derfor besluttede Nikki Belton at gøre noget andet

For den britiske kvinde Nikki Belton var der absolut ikke nok penge i bare at gøre rent i folks hjem.

Derfor besluttede hun sig for at ændre på sin forretningsmodel.

I stedet for at gøre rent med tøjet på til 139 kroner i timen, besluttede hun sig for at smide kludene og kan nu tjene op til 857 kroner i timen på at gøre rent topløs eller helt nøgen.

Det fortæller hun til The Sun, og det er også muligt at læse om hendes beslutning og firma på hjemmesiden The Naked Cleaning Company.

- Jeg startede firmaet som en gren af mit almindelige rengøringsfirma, fordi jeg fandt ud af, at der ikke fandtes andre firmaer som mit derude, fortæller Nikki Belton fra Devon i England.

- Indtil videre har over 100 mennesker kontaktet os, fordi de er interesserede, men nogle mennesker tror dog ikke på, at det er ægte, fordi det er så anderledes.

Hun startede firmaet i januar, og allerede nu har hun ansat personale i hele England.

Ifølge Nikki Belton er det meget sikkert at arbejde som rengøringsdame i undertøj.

Det er dog et krav, at man har erfaring med rengøring, og at man er over 25 år. Derudover kan man være alle former og størrelser.

Intet seksuelt

- Der er intet seksuelt over det. Det handler mere om et individuelt mindset, hvor folk er i stand til at værdsætte den mandlige og kvindelige krop, mens de har respekt for vores firma. Vores medarbejdere er ikke sexobjekter. De er der for at gøre et stykke arbejde.

Medarbejderne i firmaet ankommer til klientens adresse fuldt påklædt, og begynder først at tage tøjet af, når rengøringen starter.

Der er en 'ikke røre'-politik, og Nikki Belton slår fast, at der ikke er tale om prostitution, når der gøres rent.

Der bliver gjort rent med handsker på, og det er ikke muligt at få de ansatte til at gøre store objekter rent som en ovn.

