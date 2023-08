Tjente kassen på energikrisen: Kunder raser mod firma

Stribevis af familier, der under energikrisen købte bekostelige varmepumper af firmaet Coolenergi, føler sig taget ved næsen i sådan grad, at de nu opfordrer andre til at holde sig langt væk

Stribevis af familier, der under energikrisen købte bekostelige varmepumper af firmaet Coolenergi, føler sig taget ved næsen i sådan grad, at de nu opfordrer andre til at holde sig langt væk

En varmepumpe, der langt fra virkede efter hensigten, og som, når den rent faktisk kørte, larmede så meget, at den forstyrrede både nattesøvn og naboer.

Det var, hvad blandt andre Morten Andersen fra Ballerup fortæller, han sidste år fik ud af at handle med den dengang nystartede varmepumpe-forhandler, Coolenergi.

- Det har været en dyr og frustrerende lektie.

- Nu vil jeg gerne advare andre imod at handle med det her firma, siger han.

Virkede professionelt

Morten Andersen besluttede under sidste års energikrise at erstatte sit fyr med en varmepumpe.

Ganske belejligt faldt han over en annonce fra Coolenergi, der ifølge dem selv ikke bare forhandlede 'Danmarks bedste og billigste' varmepumper; de kunne i modsætning til de fleste andre leverandører på det dengang ualmindeligt pressede marked både levere og installere næsten med det samme.

- Det hele virkede meget professionelt, da de vejledte mig i at finde den rigtige model, fortæller Morten Andersen, der derfor straks betalte knap 120.000 kroner for både pumpe og montering.

- Men jeg har simpelthen ikke haft andet end bøvl med firmaet og produktet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Morten Andersen har meldt Coolenergi til Ankenævnet for Tekniske Installationer, hvor han automatisk har fået medhold, fordi Coolenergi har afvist at deltage i sagens behandling. Ifølge kendelsen, som er avisen er i besiddelse af, er Morten Andersen berettiget til at ophæve købet og kræve tilbagebetaling af i alt 120.510 kr. Coolenergi har dog afvist at følge kendelsen, hvilket de har mulighed for, fordi firmaet ikke er medlem af brancheforeningen TEKNIQ Arbejdsgiverne. Foto: Emil Agerskov

Langtfra de eneste

Morten Andersen er øjensynligt langt fra den eneste, der står tilbage med følelsen af, at Coolenergi har solgt ham katten i sækken.

Ekstra Bladet har talt med yderligere fire utilfredse kunder, og både på anmeldelsessiden Trustpilot.dk, i Facebook-gruppen ’Ofre for Coolenergi.dk’ og i Nordjyske har kunder i hobetal og i skarpe vendinger beskrevet historier om pumper, der enten ikke virker, eller som aldrig er blevet monteret.

En af dem er Kenny Launy fra Falster.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kenny Launer fra Falster købte en varmepumpe fra Coolenergi. Seks måneder efter var den endnu ikke sat op. Foto: Per Rasmussen

- Da de gennem mere end et halvt år gang på gang enten har udskudt monteringen med den ene undskyldning efter den anden eller slet ikke har svaret på vores henvendelser, beder jeg om, at de kommer og henter deres anlæg, der stadig står ubrugt og indpakket, og lader handlen gå retur.

- Men det afviser de med henvisning til, at de fjorten dages returret er gået, fortæller han.

En stribe fejl

Morten Andersen fra Ballerup betegner sig selv som heldig, fordi han i modsætning til Kenny Launy og en række af Coolenergis andre kunder rent faktisk fik sit nyerhvervede anlæg sat op inden for den lovede periode.

Men der stopper hans held ifølge ham selv også.

Artiklen fortsætter efter boksen ...

Montørerne fik ifølge Morten Andersen nemlig bl.a. byttet om på både ledninger, såvel som på tilslutningen af forbrugs- og opvarmningsvand. Forhold han som kunde selv måtte fejlfinde og rykke for at få Coolenergi til at udbedre. Derudover havde anlægget ifølge Morten Andersen et periodevist uforholdsmæssigt højt strømforbrug, og så larmede det uhørt meget og slog ofte fra, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ekstra Bladet har set dokumentation for, at Morten Andersen skriftligt og løbende gjorde Coolenergi opmærksom på de pågældende problemer, ligesom han bl.a. forklarede firmaet, at han i en periode slet ikke havde varmt varm og måtte slukke anlægget for overhovedet at kunne sove. Foto: Emil Agerskov

- Coolenergi forsøgte at afhjælpe larmen ved at polstre anlægget med skumgummi, men lige lidt hjalp det, og til sidst var der ingen hjælp at hente, fortæller han.

'Alle alarmer ringer'

Både Kenny Launy og Morten Andersen købte Coolenergi's største og dyreste varmepumpe af mærket 'Valdemar Energy Denmark', fordi mærket ifølge Coolenergi's hjemmeside er dansk og har otte års garanti.

Derudover betalte de begge for, at Coolenergi skulle stå for monteringen.

- Jeg tænkte, at vi så var sikre på at være dækket ind, hvis noget gik i stykker eller ikke virkede.

- I stedet står jeg nu med et anlæg, jeg stadig ikke ved virker og med en kraftig formodning om, at de ekstra penge, vi netop gav for ekstra garanti, har været penge ud ad vinduet, siger Kenny Launy.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Valdemar Energy er ifølge Coolenergi en danskproduceret varmepumpe, med otte års garanti. Det var en af grundene til at Kenny Launy og Morten Andersen valgte pumpen. Foto: Emil Agerskov

Morten Andersen har desuden sidenhen fundet en varmepumpe, der til forveksling ligner den, han har købt af Coolenergi, hos en online kinesisk distributør.

- Det i sig selv får bare alle mine alarmer til ringe, og havde jeg vidst det på forhånd, var jeg aldrig hoppet på den vogn, siger han.

Coolenergi: - Et dansk brand

Ekstra Bladet har forelagt kritikken for Coolenergis nuværende direktør, Michael Simonsen. Han har afvist at stille op til interview, men skriver i et skriftligt svar, at 'ingen har fået katten i sækken, er blevet snydt eller har fået noget andet, end de har købt og betalt'.

På spørgsmålet om, hvad det er, der gør, at de pumper, Morten Andersen og Kenny Launy har købt af Coolenergi, kan betegnes som et dansk mærke, lyder svaret, at der er tale om 'et dansk brand', som 'er fremstillet i Kina', og Michael Simonsen understreger, at mærke og fabrikation ikke har 'noget med hinanden at gøre'.

Tilbage til gas

For Morten Andersen er sagen endt med, at han selv har betalt en VVS'er til at genetablere det gamle gasfyr, mens varmepumpen nu er overladt til forfald i haveskuret.

Han er nu ved at anlægge en retssag mod Coolenergi.

Artiklen fortsætter efter boksen ...

For Kenny Launys vedkommende gik Coolenergi.dk efter syv måneder med til at tilbagebetale de knap 20.000 kroner, han betalte for den montering, han altså aldrig fik.

- Forløbet har jo betydet, at vi i al den tid de facto har stået med udgifter til ikke bare en, men to varmekilder, fordi mit gamle pillefyr fortsat kører, mens varmepumpen har stået og samlet støv i månedsvis.

'Vi er alle mennesker'

Ift. Morten Andersens sag, skriver Coolenergis direktør, Michael Simonsen, i sit skriftlige svar, at de pågældende problemer 'hurtigt blev bragt' i orden, og at 'fejl sker – vi er alle mennesker.'

Hvad angår støjniveauet, afviser Michael Simonsen, at Morten Andersens anlæg skulle støje mere end angivet.

'Hvorfor Morten mener, det skulle forholde sig anderledes end den angivne tekniske data, som forefindes, må han selv stå på mål for,' skriver direktøren, der heller ikke forstår, at Kenny Launy og andre kunder føler sig bondefanget af Coolenergi, idet de købte deres anlæg under forudsætning af, at det også ville blive sat op.

'De som ikke har fået det opsat, har fået tilbudt refundering på monteringen', skriver han.

'Man kan desværre aldrig gøre alle glade og tilfredse selvom, at det er vores mål. Heldigvis er det en meget lille gruppe kunder med reel købsoplevelse, som i dette tilfælde henvender sig og agerer aldeles aggressivt og negativt ud af de mange hundrede glade og tilfredse kunder vi har,' skriver direktøren.