Tjente nul kroner: Jordbærplukker føler sig snydt hos storavler

Den argentinske sæsonarbejder Roberto Mancinelli har plukket 140 kilo jordbær og arbejdet tre timer med kartofler hos en af Danmarks største producenter af jordbær.

Men den 35-årige mand har ikke fået udbetalt så meget som én krone for sit arbejde denne sommer hos den nordjyske jordbæravler Føltved.

Det viser sæsonarbejderens lønseddel, som Fagbladet 3F har fået udleveret. Argentineren bekræfter, at han intet har fået udbetalt.

- Jeg føler mig snydt. Jeg har brugt mange penge på rejseomkostninger til Danmark. Jeg er meget ked af det og kan helt sikkert ikke anbefale firmaet til nogen andre, siger Roberto Mancinelli.

Argentineren med italiensk pas oplyser, at han i begyndelsen af juni ankom til Danmark efter seks år i Barcelona.

Han er kok og har arbejdet på mange restauranter som blandt andet køkkenassistent, kok og souschef. Inden arbejdet i de nordjyske jordbærmarker tjente han omkring 11.000 kroner om måneden, fortæller han.

Men argentineren læste på internettet om ansættelsesforholdene hos Føltveds leverandør af udenlandsk arbejdskraft, Vitokan Danmark. Derefter rejste han til Danmark for at tjene penge, og kokken vidste fra venner i Danmark, at man tjener mere her i landet end i Spanien, hvor han arbejdede.

Roberto Mancinelli fortæller, at han forud for jobbet havde fået at vide, at han i gennemsnit dagligt kunne plukke 12 kasser – og nogle dage mere end 20 kasser – med hver godt fem kilo jordbær i.

Men sådan skulle det ikke gå for ham. Slet ikke.

Sæsonarbejderen fortæller, at han arbejdede hos Føltved fra 3. til 11. juni.

Ifølge sæsonarbejders lønseddel fra Vitokan Danmark plukkede han i alt 27 kasser med jordbær til 36 kroner stykket.

Samlet set har han tjent 1.332 kroner før skat for sit arbejde hos Føltved denne sommer.

Men argentineren har slet ikke fået udbetalt nogen penge. Det skyldes, at han er blevet trukket 1.225 kroner i husleje af sin danske arbejdsgiver for at bo i en firepersoners mandskabsvogn. Samt trukket 107 kroner i arbejdsmarkedsbidrag til den danske statskasse.

- Jeg sagde jobbet op, fordi det var umuligt at tjene penge, siger Roberto Mancinelli og oplyser, at en del af bærrene i markerne enten var rådne eller grønne.

Arbejdet med at plukke jordbær og ærter hos Vitokan Danmark er akkordlønnet, viser plukkeres ansættelseskontrakter. En kasse med 5,2 kilo jordbær eller 6,1 kilo ærter skulle udløse en løn på 45 kroner per styk. Mens arbejdet med kartofler giver en løn på 120 kroner i timen.

Men Vitokan Danmark har trukket Roberto Mancinelli og en lang række andre sæsonarbejdere 20 procent i løn for deres arbejde med at plukke jordbær og ærter, viser plukkernes lønsedler.

Ifølge ansættelseskontrakter fra Vitokan Danmark kan firmaet sætte plukkernes akkordløn 20 procent ned – til 36 kroner per kasse med jordbær eller ærter – hvis medarbejderen ikke bliver i jobbet indtil en aftalt dato i sæsonen. Eller hvis firmaet opsiger kontrakten med medarbejderen på grund af samarbejdsproblemer eller problemer med kvaliteten af plukningen.

I Den Grønne Gruppe i 3F Aalborg er man forarget over løn- og arbejdsforholdene hos Vitokan Danmark:

- Jeg har aldrig tidligere set en lønseddel, hvor en medarbejder i en virksomhed har arbejdet så meget uden at få udbetalt penge for det. Det har jo været en decideret underskudsforretning for sæsonarbejderen at blive lokket til Danmark. Det er på ingen måde i orden at betale folk så lidt, for man skal man kunne leve af sin løn i Danmark, siger gruppeformand Kasper Johansen.

Fagbladet 3F har været i kontakt med hen ved 20 udlændinge, der denne sommer har arbejdet hos Føltved som ansat hos Vitokan Danmark. Alle af dem er utilfredse med forholdene.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Vitokan Danmarks ejer og direktør, Tove Jakobsen, til kritikken fra Roberto Mancinelli og 3F.