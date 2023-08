To år med Taleban: 'Kvinder bliver slettet'

Kvinder i Afghanistan bliver nægtet uddannelse og må ikke gå ud uden mandlig værge - en ny FN-rapport kalder situationen for 'køns-apartheid'

Zahras liv i Kabul har ændret sig drastisk, efter Taleban overtog magten i Afghanistan.

Det fortæller den 20-årige kvinde til CNN.

- Jeg er bekymret for min fremtid og mine søstre, siger Zahra.

Flere af hendes venner er flygtet ud af landet, hun har skullet stoppe sin uddannelse, og hun kan ikke gå uden for sin hoveddør uden at skulle dække sig til med et tørklæde.

Rinder ud

Mange lande har fordømt Talebans kvindeundertrykkelse, men Zahra er bange for, at opmærksomheden rinder ud.

- Der er piger og kvinder i den her del af verden, der ikke kan gøre noget ved deres situation, siger hun.

Tirsdag var det to år siden, at Taleban overtog kontrollen med landet.

Kvinderettighedsforkæmperen Mahbouba Seraj er bange for, at det kun bliver sværere at være kvinde i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul/AP

'Bliver slettet fra samfundet'

- Kvinder i Afghanistan bliver langsomt slettet fra samfundet, fra deres liv, fra alt, fortæller Mahbouba Seraj til CNN.

Hun er journalist og kvinderettighedsforkæmper i Afghanistan og er nomineret til Nobels fredspris i år.

- Jeg har ikke mistet alt håb. Men ved hvert skridt på vejen bliver det mere og mere vanskeligt, siger hun.

Det er under tre uger siden, at skønhedsklinikker blev forbudt i landet, og en ny FN-rapport kalder diskriminationen i landet for 'køns-apartheid'.

Mangel på kvindeligt sundhedspersonale

Afghanske kvinder kan nu kun få lægehjælp fra andre kvinder. Samtidig har Taleban forbudt lange videregående uddannelser for kvinder.

Det betyder, at der er stor mangel på læger, sygeplejersker, jordemødre og andre faggrupper.

- Det lader til, at Taleban er komfortable med, at piger og kvinder dør på grund af deres love, udtalte Heather Barr fra Human Rights Watch i en pressemeddelse 10. august.

Flere end 1,6 millioner afghanere er flygtet fra landet siden 2021 ifølge FN, og Unicef vurderer, at flere end 28 millioner mennesker i Afghanistan har 'akut behov' for humanitær hjælp.