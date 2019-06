To-årig dreng dræbt af leopard i naturreservat

Der har været et sikkerhedsbrud i Kruger National Park i Sydafrika, hvor en leopard har formået at snige sig ind i et ellers sikret område i naturreservatet og har slået en toårig dreng ihjel.

Drengen var søn til en ansat i parken og blev sendt til hospitalet med det samme. Han blev dog erklæret død på hospitalet.

I en officiel pressemeddelelse fortæller parken, at den slags angreb er yderst sjældne, og at leoparden er blevet aflivet som følge af angrebet. Dog er de nøjagtige forhold omkring ulykken uklare, skriver BBC.

Bange for mennesker

Ike Phaahla, der er talsperson for Kruger National Park, forklarer, at det kan være en risiko, når vilde dyr bliver vant til mennesker.

- I naturreservater som Kruger National Park interagerer rovdyr med turister og ansatte, og det kan medfører at en art som leoparden mister sin naturlige frygt for mennesker, siger han.

Han understreger, at alle, der opholder sig i parken, får så meget beskyttelse, som muligt. Alligevel kan man aldrig være sikker.

- Vi er nødt til at respektere, at det er vilde dyr, siger Ike Phaahla.