To børn smittet: 5. klasse i karantæne

Efter to børn er konstateret smittet med coronavirus, er en hel femteklasse og to lærere fra Malling Skole i Østjylland er sendt i hjemmekarantæne,

Det skriver TV2 Østjylland.

- Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontaktet skolelederen. På baggrund af de analyser, styrelsen har lavet, og samtaler med de to lærere, har man vurderet, at femteklassen skal i karantæne, skoledirektør for Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen.

Beredskabsmøde

Martin Østergaard oplyser, at han holder et beredskabsmøde hver dag og tager situationen meget alvorligt.

Med 600 elever og 75 lærere, er der mange, der spørger, hvad det næste, der kommer til at ske, er. Malling Skole kommer til at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

- Der vil være mange forældre, der spørger om, hvad næste skridt er. Vi har oprettet en hjemmeside til skoleledere, så de kan svare ud fra et oplyst grundlag, siger Martin Østergaard Christensen

Seneste melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed er, at der er 90 smittede i Danmark. Den første, der blev smittet, er meldt rask, og der er i skrivende stund ingen dødsfald som følge af virussen.