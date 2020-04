To borgere er blevet tvunget i isolation med politiets hjælp

To gange er borgere blevet tvunget i isolation, fordi de har været smittet eller mistænkt for at være smittet med coronavirus.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på sin hjemmeside. Her fremgår det, at det begge gange er sket med politiets hjælp.

Grunden til, at det har kunnet lade sig gøre, er den hastelov, som Folketinget vedtog 12. marts.

Den gav sundhedsmyndighederne mulighed for blandt andet at tvangsindlægge, behandle og isolere borgere, der er coronasmittet eller mistænkt for at være smittet.

Den er altså indtil videre taget i brug to gange.

- Styrelsen har i to tilfælde udstedt denne type påbud. Der er i begge tilfælde tale om afgørelse om, at en borger skal lade sig isolere.

- I begge tilfælde har styrelsen fået politiets bistand til at gennemføre påbuddet, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i pressemeddelelsen.

I meddelelsen skriver styrelsen, at der kun gives påbud, 'hvis det er tvingende nødvendigt for at forebygge spredning af Covid-19'. Covid-19 er sygdommen, der følger af coronavirus.

Det fremgår endvidere, at påbud kan blive aktuelt, hvis 'mindre indgribende' midler ikke er tilstrækkelige for at afbøde smitterisikoen.

I sidste uge oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed til Politiken, at de nye beføjelser var blevet anvendt to gange, siden de trådte i kraft 18. marts.

På daværende tidspunkt ville styrelsen ikke oplyse, hvilke paragraffer i bekendtgørelsen der var taget i brug. Det vil sige, om der var tale om isolation, behandling eller undersøgelse.

Avisen kunne heller ikke få svar på, om politiet havde været involveret. Det skyldtes, at der er tale om enkeltsager, sagde Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det fik imidlertid flere af Folketingets sundhedsordførere til at efterspørge en redegørelse fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Partierne efterlyste mere åbenhed om myndighedernes brug af de nye, midlertidige hastelove.

- Når vi vedtager en så vidtgående bemyndigelse til ministeren, så har vi interesse i at kunne følge med i, hvordan den bliver udnyttet og i hvilket omfang, sagde Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til Jyllands-Posten.