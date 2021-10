Noma og Geranium er at finde i toppen af listen over verdens 50 bedste restauranter

To danske restauranter indtager toppen af listen over verdens 50 bedste restauranter.

Således ligger Noma nr. et på listen, mens Geranium indtager en andenplads ved prisuddelingen The World's 50 Best Restaurants.

Det er første gang nogensinde, at to danske restauranter har taget de to topplaceringer.

- Til vores hold - både tidligere og nuværende - tak af hele mit hjerte, lød det fra René Redzepi, som står i spidsen for Noma, da han gik på scenen ved The World's 50 Best Restaurants.

- Jeg ville ønske, at alle kunne være her, tilføjede han.

Her er verdens 10 bedste restauranter Den danske restaurant Noma genindtager pladsen som nummer et på kåringen The World's 50 Best Restaurants. Ifølge folkene bag listen er verdens 10 bedste restauranter: 1. Noma, København, Danmark. 2. Geranium, København, Danmark. 3. Asador Etxebarri, Atxondo, Spanien. 4. Central, Lima, Peru. 5. Disfrutar, Barcelona, Spanien. 6. Frantzén, Stockholm, Sverige. 7. Maido, Lima, Peru. 8. Odette, Singapore. 9. Pujol, Mexico By, Mexico. 10. The Chairman, Hongkong. Kilde: theworlds50best.com Vis mere Vis mindre

To andre danskere på top 100

Mandag blev listen over placeringerne fra 51 til 100 offentliggjort, og her er Danmark også repræsenteret to gange, nemlig med Alchemist som nr. 58 og Amass som nr. 89.

Listen blev ikke opdateret sidste år på grund af coronakrisen, der holdt mange restauranter lukket verden over.

I 2019 indtog Danmark også to af de prestigefyldte pladser på top fem - dengang var det med Noma på andenpladsen og Geranium som nummer fem.

Artiklen fortsætter under videoen ...

To danske restauranter er verdens bedste Tidligere på året fik Noma sin tredje Michelin-stjerne

Nedlukning kan have været en fordel

De mange nedlukninger verden over kan rent faktisk have været en fordel for Danmark ved årets prisuddeling, vurderer Bent Christensen, redaktør for Den Danske Spiseguide, over for Ritzau.

- Danmark har været begunstiget af, at dommerne i en meget stor del af tiden har haft mulighed for at besøge restauranter, siger Bent Christensen, der tidligere har været blandt de dommere, hvis stemmer listen er baseret på.

Noma har indtaget førstepladsen på listen fire gange tidligere - i 2010, 2011, 2012 og 2014.

Listen over de bedste restauranter er blevet lavet siden 2002. Over 1000 dommere fra hele verden - kokke, journalister og gastronomer - har hver haft ti stemmer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets kulturanmelder, René Fredensborg, anmelder Noma-hype.