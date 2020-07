To danske soldater i Afghanistan har fået coronavirus

To danske soldater i Afghanistan er testet positive for corona, men er uden symptomer. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Testen af de danske soldater sker, efter at der er blevet konstateret coronavirus blandt soldater fra det internationale Nato-samarbejde i Afghanistan.

Det førte til, at fire danske soldater onsdag i denne uge blev sat i karantæne og testet. To af de fire test har vist sig at være positive.

Alle fire soldater forbliver for en sikkerheds skyld i karantæne.

- De to, der er testet positive, er uden symptomer på sygdommen og er ved godt mod.

- De har kontaktet deres pårørende, og der er ikke umiddelbart nogen grund til at være urolig, siger oberst Klaus Brieghel, der er chef for de danske soldater i Afghanistan, i pressemeddelelsen.

For at minimere risikoen for spredning så meget som muligt har det vist sig nødvendigt at sende yderligere ni danske soldater i præventiv karantæne.

De er alle ni blevet testet og er ikke smittede, men de forbliver i karantæne, indtil de kan testes igen.

Resolute Support Mission, som er navnet på den Nato-mission, de danske soldater er en del af, har den faste politik, at soldater skal evakueres fra missionen, hvis de bekræftes smittede.

Det betyder, at et større logistisk system er blevet sat i gang.

- Planen er, at de smittede i løbet af ganske få dage bliver fløjet til Danmark med et civilt luftfartsselskab. Inden de kommer til Danmark, har vi fundet en løsning på, hvordan vi håndterer isolation herhjemme.

- Vi har flere muligheder og skal have valgt den bedste for soldaterne, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for igangværende operationer i Operationsstaben, i pressemeddelelsen.

Siden begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til Resolute Support Mission i Afghanistan.

Det danske styrkebidrag omfatter omkring 155 soldater. Missionen består i alt af mere end 13.000 soldater fra 39 lande.

Missionen har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed.