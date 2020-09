To døde af corona i Veras kor: Nu advarer hun andre

Blandt et amatørkor udbrød der coronasmitte blandt 20 ud af 42 sangere, hvoraf to døde. Nu advarer formanden andre

Tilbage i marts måned erfarede amatørkoret Belmont fra Bellahøj, hvor hurtigt coronasmitten kan sprede sig.

Her blev 20 ud af 42 sangere ramt af corona, hvoraf fem blev indlagt. Senere døde to af sangerne.

- Det var meget tragisk. Det har været svært at kapere, fortæller korets formand, Vera Kongebro.

Foto: Belmontkoret

Nu skriver kalenderen snart oktober, og ifølge Vera Kongebro påvirker corona stadig koret.

- De fleste er blevet rimeligt friske igen, men der er stadig flere, der har senfølger. Det har jeg også selv. Der er flere, der stadig ikke har det særligt godt, fortæller formanden.

Hun forklarer, at koret faktisk startede op igen for to uger siden, men at de følte sig nødsaget til at lukke ned igen i mandags.

- Vi tør simpelthen ikke andet. Vi har besluttet, at vi først begynder igen til næste år, og så må vi se an til den tid.

Formanden for koret ønsker nu at advare andre om, hvor hurtigt coronavirussen kan sprede sig.

- For os skete smitten dagen før, Mette Frederiksen lukkede landet ned, og vi kan ikke lave det om. Men det kan andre måske. Vores historie er en advarsel til andre. Det er vigtigt at holde afstand, og det er vi et godt eksempel på, mener hun.