To dræbt af lyn ved Det Hvide Hus

To personer er døde, og to er kommet til skade, efter et lyn slog ned ved Det Hvide Hus. Se videoen af lynet i bunden af artiklen

Et ældre par i 70'erne døde af deres kvæstelser, efter de blev ramt af et lyn, der slog ned ved Det Hvide Hus i Washington, D.C.

Parret var på besøg fra delstaten Wisconsin.

Det skriver CNN.

Ud over de to døde er yderligere to kommet til skade som følge af lynnedslaget. Ifølge Fox News er de to i kritisk tilstand.

Set af Secret Service

Det var medlemmer af park-politiet i USA og Secret Service, der først overværede lynet, der slog ned lige over for Det Hvide Hus.

Til Fox News fortæller de, at de med det samme kontaktede ambulancer, brandvæsen og det lokale politi.

Herefter begyndte de på førstehjælp på de fire personer, der blev ramt af lynet.

Journalist på Fox News Lindsay Watts har efterfølgende delt en video af lynet på Twitter.

Videoen kan ses herunder.