To dræbt i førerløs Tesla

Tilsyneladende uden en person i førersædet ramlede en Tesla Model S lørdag ind i et træ i Texas i høj fart

Milliardæren Elon Musk har en vision om, at vi alle en dag skal blive transporteret rundt i førerløse biler i kraft af avanceret software, som holder køretøjerne på vejen, men en tragisk ulykke i Texas lørdag rejser fornyet tvivl om, hvorvidt drømmen kan blive til virkelighed.

To mænd blev dræbt i ulykken, hvor en Tesla Model S i høj fart kørte af vejen i et sving og ramte et træ. Tilsyneladende var bilen styret af software.

- Der var ingen i førersædet, konstaterede Cinthya Umanzor fra det lokale politi ifølge avisen The Guardian.

Bilen brød i brand i ulykken, og efterfølgende blev to mænd født i henholdsvis 1962 og 1951 fundet døde i det udbrændte vrag. Den ene mand blev fundet i passagersædet foran, mens den anden blev fundet på bagsædet.

Tesla står foran lanceringen af firmaets opdaterede ‘fuldt selvkørende’-software, skriver The Guardian, men amerikanske myndigheder efterforsker samtidig 27 ulykker med Tesla-køretøjer. Tre af disse ulykker er sket for nylig, skriver avisen.

Elon Musk, som er øverste chef for Tesla, udtalte i januar, at han forventer enorm fortjeneste på den ny software.