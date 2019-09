To dræbt i uvejr: Danskere rådes til at blive inden døre

Storm, regnvejr og oversvømmelser har ramt den spanske østkyst. Det sydøstlige Spanien huser hvert år mange turister, men alle rådes nu til at blive indendørs. Vejret har indtil videre forårsaget to dødsfald

Et voldsomt uvejr har ramt Spanien, og flere danske turister i området omkring den østlige spanske kyst må væbne sig med tålmodighed inden døre.

Regn og storm har ført oversvømmelser med sig. Torsdag kostede det to mennesker livet. En bil med et ældre ægtepar blev taget af vandmasserne og vendt på hovedet. Det skriver Reuters.

Det lokale netværk er gået, og strandene er blevet ryddet. Turisterne må se langt efter det ferieparadis, som normalt kendetegner det sydøstlige Spanien.

Danskere holder sig indendørs

Cliff Præstegaard er en af de danskere, som regnede med sol og sommer. Han er på ferie med sin familie i området mellem Alicante og Valencia, som kan se frem til store mængder regn og storm.

- Vi får spillet en del kort indenfor. Jeg er afsted med mine svigerforældre og min kone. Og så har vi vores sønner på syv og 12 år, så vi skal være kreative med aktiviteter indenfor, fortæller Cliff Præstegaard til Ekstra Bladet.

Det er lukket og slukket for udendørsaktiviteter, og det røde flag er hejst ved den ryddede strand.

- Det er totalt uvejr, men her er stadig 24 grader, så det er lidt mærkeligt, forklarer Cliff Præstegaard.

Artikel fortætter under billedet ...



De fleste søger indenfor, mens stormen stadig er over Spaniens østkyst. Privatfoto

Som det ser ud, virker det ikke, som om de lokale har oplevet noget lignende før, oplever familiefaderen i Spanien.

- Strandene er blevet ryddet, og det minder om Vesterhavet bare otte gange så slemt. Men de lokale er ikke vant til det her vejr, fortæller han.

Stormen har endnu ikke nået fuld styrke i området, hvor familien befinder sig, og der er flere byer længere sydpå, som stadig venter på, at stormen rammer.

- Det har været en træls nat, fordi det har regnet helt vildt meget, og blæsten er forfærdelig. Det er virkelig kraftigt vejr, afslutter Cliff Præstegaard.

Se også: Danskere befinder sig i 'livsfarligt' uvejr: - Vi holder ud

De lokale myndigheder har bygget sandmure for at holde bølgerne ude af Alicante. Foto: Ritzau Scanpix

Et kæmpe område ramt

Uvejret påvirker hele det sydøstlige Spanien. Varierende grader af advarsler om farligt vejr strækker sig oppe fra Castilla La Mancha-regionen, hvor det ældre ægtepar omkom, til den østlige kyst. Det melder den europæiske vejrtjeneste Meteoalarm på sin hjemmeside.

Den røde farve betyder, at vejret ventes at blive 'meget farligt', og at der er tale om 'et exceptionelt, intenst meteorologisk fænomen over et stort område', hvor 'stor skade og ulykker er sandsynlige, i mange tilfælde hvor liv kan være i fare'. Mens den 'mildere' gule farve melder om potentielt meget farligt vejr.