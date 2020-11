To drenge forsvundet

Politiet leder efter to drenge på syv år ved Ejsgårdsminde i Greve.

De er sidst set klokken 16.20, skriver Midt– og Vestsjællands Politi på Twitter.

Det ene barn er iført en grå Hummel–jakke og orange cykelhjelm og kører på en mørkeblå cykel. Den anden er iført en armygrøn jakke og armygrøn hue og kører på en lilla/gul cykel.

Har man set dem, bedes man kontakte politiet på telefonnummer 114.

Drengene hedder Frederik og Viktor.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Drengene er fundet i god behold

Politiet har nu oplyst på Twitter, at de to drenge, Viktor og Frederik, er fundet i god behold. Politiet takker for den indsats, der har været i forbindelse med at lokalisere de to drenge.