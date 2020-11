To eksperter: Her kan vi forvente normale tilstande

Der er optimisme at spore, efter den amerikanske medicinalgigant Pfizer meldte ud, at deres vaccine beskyttede 90 procent af de testede.

Men hvor længe skal der gå, før vi kan kramme, feste og komme hinanden ved igen?

Det har to af landets førende eksperter givet et bud på, og de siger, at vi skal væbne os med tålmodighed, før vi kan vende tilbage til det samfund, vi kendte, før coronavirussen lagde samfundet i håndjern.

Virolog om corona-vaccine: - Det er en rigtig god nyhed

Danmark har sikret sig vacciner til hele befolkningen, fortalte sundhedsminister Magnus Heuicke (S) på et pressemøde for godt to uger siden.

Én af dem er Jan Pravsgaard Christensen, der er professor i immunologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

- Det har lidt tidshorisont. Et forsigtigt gæt ville være, at vi går i gang med at vaccinere i Danmark i foråret eller sommeren, siger han.

Han bliver bakket op af Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

- Vi kan have en godkendelse i marts, og så går der noget tid, inden man kan begynde at vaccinere. Så vi skal nok regne med, at det bliver omkring sommertid, at vi kan begynde at vaccinere så mange, at det kan have en begyndende effekt, siger Allan Randrup Thomsen.

Allan Randrup Thomsen tror, at vi tidligst kan vende tilbage til nogenlunde normale tilstande i efteråret 2021. Foto: Jonas Olufson

Normal samfundstilstand?

Både Jan Pravsgaard Christensen og Allan Randrup Thomsen fortæller, at der er flere forbehold, før vi kan vende tilbage til normale tilstande.

Først og fremmest skal vi have doser til alle, og hvis det er Pfizer, der vinder vaccine-kapløbet, skal vaccinen indsprøjtes over to omgange med en måneds interval.

- Så vil det tage mellem tre og seks måneder at vaccinere alle. Og det kræver også, at vi får 5,8 millioner doser af vaccinen fra dag ét. Så det bliver et program, der skal tages i flere etaper.

- Man kunne meget vel forestille sig, at det vil være i slutningen af 2021, før vi alle er vaccinerede, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Pfizer vaccinen skal ifølge Jan Pravsgaard Christensen indsprøjtes over to omgange med en måneds interval. Foto: Dado Ruvic / Ritzau Scanpix

Allan Randrup Thomsen er en smule mere optimistisk, men understreger også, at det er en proces, der tager tid.

- For at kunne begynde at lave samfundet om så at sige og lade os begynde at gå mere frit mellem hinanden, så skal vi have vaccineret mere end enkelte personer.

- Så vi skal i hvert fald nok hen i efteråret 2021 mindst, før vi kan begynde at lade være med at tænke så meget på coronavirus, som vi gør nu, siger han.

Vaccine-producent: Vores vaccine virker mod covid-19

Gradvis venden tilbage

Selvom en vaccine skulle være klar til sommer, vil det stadig være en gradvis tilbagevenden til det samfund, vi kendte før corona. Og flere forbehold kan spille ind, hvis store dele af befolkningen nægter at modtage vaccinen.

- Og vi har også et worst case scenario, hvor en million mennesker ikke vil lade sig vaccinere, fordi det jo er frivilligt. Så det vil også sætte nogle begrænsninger.

- Vi forestiller os, at hvis en 60-70 procent er immune, så vil epidemien dø ud. Men det, at epidemien dør ud, er ikke ensbetydende med, at den ikke kan komme igen i de sidste 30-40 procent, der ikke er vaccineret. Og det kan sætte nogle begrænsninger for, hvordan vi skal begå os i samfundet, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Storbritannien gør klar til at uddele vaccine