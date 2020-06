To elever i 2. klasse smittet med covid-19

På Lundergårdskolen i Hjørring er to 2. klasser blevet sendt hjem efter en elev i hver klasse har fået konstateret covid-19

Hvad der startede som Danmarks corona-kæledægge er nu endt som det stik modsatte, da der endnu engang er blevet konstateret smitte med coronavirus i Hjørring.

Det drejer sig om to elever på Lundergårdskolen i Hjørring, der har fået konstateret covid-19.

- Det er rigtigt, at vi har fået konstateret to tilfælde af covid-19 i to 2. klasser.

- De to elever går i hver deres klasse, fortæller skoledistriktsleder Michael Harritslev til Ekstra Bladet.

Skolen er dermed endnu et offer for virussen i Hjørring, der de seneste dage er blevet ramt af flere positive covid-19 tests.

Et plejehjem og flere skoler har også været ramt.

Nu sendes de to klasser, som eleverne har gået i, hjem på sommerferie for i år.

- Nu har vi skrevet og ringet til forældrene, at de gerne må komme og hente deres børn.

- Der er slet ingen panik. Vi følger alle retningslinjer udstukket af myndighederne, og børnene er skærmet godt væk fra de andre og befinder sig lige nu udenfor under ordentlige rammer, beroliger skoledistriktsleder Michael Harritslev.

Opdateres ...