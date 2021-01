To er døde efter vaccine - sammenhæng er mindre sandsynlig

To danskere er døde, få dage efter at de er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en status på overvågningen af vaccinen.

I begge tilfælde vurderes det som 'mindre sandsynligt, at der er sammenhæng med vaccinen'.

Det ene dødsfald var hos en svært syg borger med en 'svær lungesygdom'. Personen var også påvirket af psykisk sygdom og modsatte sig behandling af lungesygdommen. Borgeren døde efter forværring af lungesygdommen, lyder det.

Det andet var en borger i 'meget høj alder', som i forvejen var svækket af alderdommen.

Der er ikke yderligere oplysninger om de to personer.

- Når der vaccineres i skrøbelige grupper, så man man forvente, der vil være dødsfald. Det vil ske, uanset om de bliver vaccineret eller ej, siger Tanja Eriksen, konstitueret enhedschef for Lægemiddelovervågning.

Danmark begyndte 27. december at vaccinere mod covid-19 med en vaccine udviklet af Pfizer og BioNTech.

Lægemiddelstyrelsen overvåger vaccinen og eventuelle bivirkninger nøje. Det samme gør myndighederne i andre EU-lande.

Indtil videre er der kommet 79 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen i Danmark. Der er vaccineret flere end 60.000 danskere.

Det er helt som forventet, fortæller Tanja Eriksen.

De fleste var ikke-alvorlige og hovedsageligt kendte bivirkninger som smerte ved stikket, hovedpine, feber og muskelsmerter.

Alle har været forbigående. Nogle har dog krævet behandling af personalet på stedet, hvor vaccinationen har fundet sted. Andre har været indlagt kort tid.

Lidt mere end én procent af den danske befolkning har nu fået det første af to stik med vaccinen.

I første omgang er det ældre på plejehjem og dele af sundhedsvæsenet, som er blevet vaccineret.

Fredag ventes alle de plejehjemsbeboere, som ønsker at blive vaccineret, at have fået det første stik.