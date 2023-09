To et halvt år efter coronasmitte: Kjelds lugtesans er helt væk

Efter at have haft corona må Kjeld Block konstatere, at livet ikke er det samme som før

Det meste mad var engang noget, som 49-årige Kjeld Block fra Aabenraa kunne spise uden at tænke nærmere over det.

Men sådan er det ikke længere.

Efter coronasmitte i januar 2021 - som blev til et langt sygdomsforløb med hospitalsindlæggelse - ændrede nogle ret væsentlige ting sig for ham.

Gammel karklud

Lugtesansen udeblev, og langt det meste smagte anderledes.

- Jeg kan stadig ikke lugte noget den dag i dag. Jeg har ingenting. Min smagssans er også meget nedsat. Noget kan jeg smage. Andre ting smager af gammel karklud - ulækkert simpelthen.

- Hvilke ting holder du dig fra?

- Hvis jeg skal have sovs på min mad, eller noget kød, der er smurt ind i marinade og sådan, så skal jeg ikke have det, forklarer Kjeld Block til Ekstra Bladet.

Det er ikke kun Kjeld Blocks sanser, der er blevet slået ud af kurs efter coronasmitte. Det samme gælder hans svedlugt, som kun er blevet værre, kan hans kone konstatere. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Flere kommer til

At coronasmitte kan medføre tab af lugte- og smagssansen er velkendt, men hvor nogle får dem igen, er der andre - ligesom Kjeld Block - som må se langt efter at genvinde det tabte.

På Klinik for Lugte- og Smagsforstyrrelser på Regionshospitalet i Gødstrup har man siden årsskiftet 2016-2017 tilset over 3000 patienter, oplyser overlæge og klinisk professor, Therese Ovesen.

Og der bliver ved med at komme nye til.

- Jeg så 12 nye patienter i går (27. august, red.). De ti af dem er uhenviste covid-patienter. Så det er ikke et problem, der er slut.

Dog er der nogle af de nyankomne, der kommer på klinikken, som ikke har været testet for covid, da man ikke længere tester for det.

- I de tilfælde kan vi ikke sige, hvad det er for en infektion, der udløser problemerne. Det er lidt træls.

Forvrængninger

Af de 3000 patienter, der har været tilknyttet klinikken, er de 450 covid-patienter. Den ene halvdel har kun vedvarende lugte- og smagsproblemer efter coronasmitte, hvor den anden halvdel også har andre senfølger derudover.

- Af dem, der mødte op til efterfølgende kontrol, er halvdelen blevet bedre, og ti procent normaliseret. Så det er faktisk ikke ret mange, der bliver normale igen. Det er det samme med smagssansen.

- Det, der er meget karakteristisk, er de her forvrængninger. Folk lugter noget, der aldrig har været, og det er ofte noget ubehageligt. Der er aldrig nogen, der siger, at det er noget godt, siger Therese Ovesen.

Fantomlugt

Overlægen fortæller desuden, at en tredjedel af dem, der har været tilknyttet klinikken, oplever fantomlugt.

- Det vil sige, at de pludselig lugter noget, som ikke eksisterer.

På klinikken er det muligt at måle, hvilke koncentrationer patienterne kan lugte, men man kan ikke måle på forvrængninger eller fantomlugt.

- Man kan sige, at forvrængningerne og den pludselige lugt af røg, bål, brand, gylle og afføring er meget, meget mærkeligt. Patienterne er meget alarmeret over dette, og det kan jeg ikke måle. Det er ligesom at have tinnitus, forklarer Therese Ovesen og fortsætter:

- Bare for at holde styr på det: Smagene sødt, surt, salt, bittert, umami ... dem har mange af patienterne intakte. Når du skal have nuancer i maden, er det din lugtesans, der finder ud af det. Typisk beskriver patienterne maden som unuanceret, fladt af pap, eller at en af grundsmagene kommer til at dominere - især salt eller sødt. Men det er sådan set ikke, fordi smagsnerverne er syge.

Kjeld Block fortæller, at han har accepteret, at der ikke er så meget at gøre ved den manglende lugtesans og nedsatte smagssans. Det er noget, han må leve med. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mod på livet

Tilbage i Aabenraa forsøger Kjeld Block at se optimistisk på livet, selvom det har ændret sig.

Han har været ved lægen, men synes, at processen er uoverskuelig.

- Jeg vil acceptere det, som det er, fortæller han.

- Kan din familie mærke forskel på, hvordan du er nu, sammenlignet med før du fik corona?

- Jeg tror, det er nogenlunde det samme. Nu plejer jeg at være et nogenlunde positivt menneske. Jeg har været mange ting igennem i mit liv, så jeg prøver at møde verden på en positiv måde, afslutter Kjeld Block.

