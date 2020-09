To gange på to uger: William sendt hjem med snotnæse

I løbet af de seneste godt og vel to uger har William kun været i børnehave i tre dage, for institutionen mener, at han er for snottet til at være der

Det er kun med det yderste af neglene, at Williams forældre får hverdagen til at hænge sammen i øjeblikket. Og det er kun, fordi hans mor er hjemme på barsel med hans kommende lillebror eller lillesøster.

For fireårige William er snottet. Og når man er barn med snot i næsen i Hvidovre kommune, så kan man ikke komme i institution.

- Han har kun været i børnehave i tre dage i de seneste to og en halv uger. Han er også hjemme i dag, fortæller Williams far, Tommy Hejlskov, der ikke ønsker at nævne institutionens navn, da de blot følger Hvidovre kommunes retningslinjer.

Frisk og glad

- William fejler ikke noget. Det har han ikke gjort nogle af de gange, han har måttet blive hjemme. Han hoster ikke, har ikke feber, er ikke pylret. Det handler kun om snotnæse.

- Havde han haft andre symptomer, havde jeg forståelse for det, men han er frisk og glad, og han ville have meget bedre af at komme af sted i børnehave, siger Tommy Hejlskov, der reagerer på Ekstra Bladets artikel fra i går, hvor det blev beskrevet, hvor forskelligt landets kommuner tolker coroneretningslinjerne for børn i daginstitution.

Ifølge retningslinjerne er 'stoppet eller løbenæse uden andre symptomer typisk ikke et tegn på covid-19'.

Alligevel kan William ikke komme af sted.

- Første gang undlod vi helt at sende ham af sted, fordi vi vidste, at de bare ville ringe og bede os om at hente ham igen med det samme. Det var efter vores sommerferie, og han begyndte at blive snottet.

- Anden gang kom han af sted, men i børnehaven sagde de, da vi hentede ham, at nu var han altså blevet for snottet, så han måtte blive hjemme derefter, fortæller Tommy, der samtidig undrer sig over, hvordan børnene i Williams institution får lov at rende rundt på legepladsen og i sandkassen i bare tæer, når det ikke er varmt længere.

- Og for eksempel i torsdag: det øsregnede hele dagen, og der var William helt gennemblødt, da han blev hentet. Og så blev han igen syg dagen efter.

- Når du siger 'syg'. Hvad mener du så?

- Ja, så mener jeg, at han havde snot ud ad næsen - og det skal vi jo tolke som sygdom.

Barns første sygedag

Hvidovre kommune har til Ekstra Bladet fortalt, at løbenæse alene ikke er grund til hjemsendelse eller sygemelding for børn i deres institutioner. Det handler om barnets almentilstand, lyder det.

Den forklaring kan Tommy dog ikke genkende.

- Hvis det forholdt sig sådan, så havde vi ikke holdt William hjemme. Han vil jo gerne af sted. Han spørger hele tiden, om han ikke kan få lov at komme i børnehave.

Tommy Hejlskov, der arbejder som it-konsulent, kan som alle andre tage barnets første sygedag, men det er svært for ham at blive hjemme flere dage i træk.

- Der forventer min arbejdsplads, at vi finder en løsning. Min arbejdsplads er fleksibel, men en uge væk er for meget. Så lige nu hænger det primært sammen, fordi min kone er på barsel.

- For det tager bare en uges tid - i hvert fald for William - at komme af med en snotnæse, siger han.

- Hvad efterlyser du?

- Jeg synes, at det er fint, at børn skal blive hjemme, hvis de har symptomer på sygdom - hoste, smerter eller feber. Men snotnæse er ikke nødvendigvis et tegn på sygdom - slet ikke om efteråret og vinteren, hvor børn nærmest har snot uafbrudt i tre-fire måneder.

- Så jeg vil gerne have nogle andre og mere klare retningslinjer. Det er uholdbart, at de er så forskellige og åbne for fortolkning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Sundhedsstyrelsen og sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Indtil videre uden held.