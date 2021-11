To jyske diskoteker genindfører coronapas

Diskoterne Zwei Grosse Bier Bar i Holstebro og Skive vil fra fredag 12. november kræve, at gæsterne viser coronapas eller negativ test ved indgangen.

Det skriver TV Midtvest.

- Jeg vil være meget ked af at lukke ned i december igen. Det vil være ubærligt. Så vi vil gerne passe på os selv og vores gæster, siger Knud Mogensen til TV Midtvest.

Han er indehaver af Zwei Grosse Bier Bar i Skive og medindehaver af Zwei Grosse Bier Bar i Holstebro.

Fredag kom der også en udmelding fra PS Bar & Grill, der ligger i København om, at man genindfører krav om coronapas.

Der er på nuværende tidspunkt ikke krav om, at restauranter eller barer skal tjekke deres gæsters coronapas.

Både Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen og Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut (SSI), er kommet med anbefalinger om, at politikerne genindfører krav om coronapas.

Smittetallene med coronavirus har været stigende de seneste uger. Lørdag er det tredje dag i træk med over 2000 nye smittetilfælde.

1. september blev coronapasset fjernet fra eksempelvis barer og restauranter samt indendørs kultur- og idrætsarrangementer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad fredag Epidemikommissionen om at vurdere, om coronavirus skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Hvis covid-19 igen bliver klassificeret som en samfundskritisk sygdom, kan regeringen indføre restriktioner med hjemmel i epidemiloven. Alle nye tiltag og restriktioner kræver opbakning i Folketingets Epidemiudvalg, hvor et flertal ikke må være imod.

Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget.

For at covid-19 kan kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, må et flertal i epidemiudvalget ikke være imod.