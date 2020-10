To jyske kommuner toppen listen over mest smitte i Danmark

Coronasmitten er taget til i Struer- og Skive Kommune og er dermed de to kommuner, som har flest coronasmittede per 100.000 indbyggere.

I Struer er der således registreret 253 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste syv dage. I Skive ligger tallet på 146.

Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut, SSI.

Tidligere har det ellers været i og omkring København, at der har været det højeste antal smittede, mens også byer som Odense, Silkeborg og Aarhus har været hårdt ramt af corona i perioder.

Det førte til lokale restriktioner, hvor barer, caféer og restauranter i København, Odense og en række kommuner i hovedstadsområdet skulle lukke klokken 22.

Derudover blev forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer.

Begge tiltag er siden blevet indført i hele landet.

Samtidig blev der- før det blev et landsdækkende krav - indført påbud om blandt andet at bruge mundbind i den offentlige transport i Aarhus og Silkeborg.

Tal fra SSI viser, at der i København de seneste syv dage er registreret 68 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere. For Aarhus og Odense gælder det henholdsvis 64 og 46 smittede per 100.000. I Silkeborg er der 58.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.