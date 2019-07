To killinger efterladt til den visse død i lukket papkasse

Det har været en hård uge for dyrlæge Lise Svejgaard, der driver Viborg Internat i Ravnstrup, efter at hun på blot en uge har modtaget katte fra hele tre alvorlige dyreværnssager.

Først modtag internatet for en lille uges tid siden en lille killing via Dyrenes Beskyttelse. Killingen var blevet smidt ud af en kørende bil nord for Randers, og i går dukkede endnu to killinger op på internatet, der ligger ved Egelund Dyreklinik på Gårsdalsvej.

- De to nye killinger er fundet i en papkasse ved Rødding Sø ved Viborg. Papkassen var lukket helt til, og de var efterladt der til den visse død i varmen. Det er forfærdeligt at se, siger Lise Svejgaard til Ekstra Bladet om de to killinger, der blev fundet af en kvinde for et par dage siden, men først blev indleveret til hende i går.

- Der er tale om to hunkillinger i farven tortie, og de er helt tamme, så de har været vant til menneskehænder. Killingerne er 12 uger, og de leder derfor nu efter et nyt – og mere kærligt hjem.

Papkassen var lukket med tape

For dyrlæge Lise Svejgaard er det mest alarmerende næsten, at der er tale om tamme killinger:

- De to killinger, der blev fundet ved Rødding Sø, er vant til børn. Det betyder, at nogle mennesker har ejet disse katte og siddet med dem i favnen i ugerne op til, at de vælger at putte dem i en papkasse, lukke den til med tape og dumpe dem i hedebølgen uden for. En forbipassende hørte den ene killing skrige i papkassen. Var de ikke hurtigt blevet fundet, var de døde. Når vi dyrevenner ser den slags, bliver vi tomme for ord, siger Lise Svejgaard.

Lise Svejgaard står her med den røde hankat, der blev smidt ud af en bil på en rasteplads ved Thy. (Foto: Lise Svejgaard)

Rød hankat smidt ud af bil

Aktiviteterne med katte-mishandling fortsatte dog. Viborg Internat har nemlig også i dag modtaget en rød hankat, der blev smidt ud fra en bil på en rasteplads. Til Ekstra Bladet forklarer Lise Svejgaard:

- Det var en bil med en trailer, der kørte ind på en rasteplads ved Thy. Her så en kvinde pludselig en kat, der blev smidt ud af bilens dør. Og så kørte bilen og efterlod katten til en uvis skæbne. Kvinden fik heldigvis hurtigt fat i katten, der var ekstrem tørstig. Der var mere end 30 grader varmt, fortæller Lise Svejgaard om den røde hankat, der i dag blev afleveret til Lise Svejgaard.

Desværre er de tre sager ifølge dyrlæge Lise Svejgaard ikke enestående.

- Sagerne er grelle, men de er tre i en lang række af sager, hvor katteejere ikke tager ansvar for deres dyr. Jeg vil gerne opfordre til, at man får sin kat neutraliseret, så den ikke får killinger, og at man sørger for at sætte penge til side, så man kan betale det, som det koster at have en kat på ansvarlig vis. Alternativt kan man tegne en sundhedsforsikring. Vi har utrolig mange sager, hvor vi modtager disse moderløse killinger, der er tamme, siger Lise Svejgaard.