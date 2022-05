To kvinder lever i skjul efter ophold hos landmand: - De skylder mig penge

En midtjysk landmand mener, at to asiatiske kvinder, der lever under beskyttelse efter et praktikophold hans gård, står i gæld til ham.

Kvinderne har været landbrugspraktikanter hos landmanden, der driver virksomhed nær Viborg.

Ifølge Center mod Menneskehandel (CMM) er de to kvinder ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

Praktikanterne fortæller til Fagbladet 3F, at de ikke fik løn i månedsvis og var nødt til at samle tomme flasker og dåser for at kunne købe mad. De måtte spise rå æg på på landmandens gård, fortæller de.

- Det håber jeg ikke er rigtigt. De har lånt penge af mig, og dem kunne jeg egentlig godt tænke mig at få tilbage. De har fået penge, siger landmanden til Fagbladet 3F.

Han vil dog ikke oplyse, hvor mange penge han skulle have lånt ud til de to kvinder.

Kvinderne lever nu under beskyttelse et hemmeligt sted i Danmark. De ønsker ikke at stå frem med navn og billede på grund af sagens karakter.

Men Fagbladet 3F kender deres fulde identitet og nationalitet.

CMM efterforsker ikke sager ud fra straffeloven, som politiet gør det. I stedet laver CMM en socialfaglig vurdering ud fra ofrenes forklaringer.

En af kvinderne arbejdede efter eget udsagn i fem måneder uden at få løn.

Landmanden bekræfter, at de to kvinder i en periode ikke fik udbetalt løn.

Det var, fordi de ikke havde nogen bankkonto i Danmark, forklarer han.

- Lige så snart jeg fik oplyst en bankkonto, fik de løn. Og så fik de løn for al den tid, de havde været her, siger landmanden og understreger videre, at de to praktikanter ikke har betalt husleje til ham.

Kvinderne fortæller til Fagbladet 3F, at de fik hjælp fra familie i hjemlandet, og at landbrugspraktikanter fra andre gårde i området kom på besøg med 500 kroner til mad.

Landmanden afviser, at kvinderne har noget konkret at udsætte på deres ophold på hans gård.

De to kvinder overvejer nu, om de skal forsøge at finde en ny praktikplads i Danmark, eller om de skal rejse til deres hjemland i Asien.