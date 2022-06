To lig fundet i Amazonas

To lig er fundet i Amazonas-regnskoven. Det er dog ikke bekræftet af officielle myndigheder, at der er tale om den britiske journalist og den brasilianske forsker, der har været forsvundet i lidt over en uge

Ifølge Ruters har den britiske journalist Dom Phillips' kone sagt til mediet G1 mandag, at det er hendes mand og den brasilianske forsker Bruno Pereira, der er fundet døde.

Dog blev den melding fra G1 hurtigt ændret for at afspejle, at man endnu ikke har identificeret ligene.

Dødsfaldene er ikke bekræftet af officielle myndigheder.

Tværtimod har det føderale politi i Brasilien afvist, at man kan bekræfte, at det er de to forsvundne mænd, der er tale om.

- Det er ikke korrekte oplysninger, lyder det i en erklæring fra politiet.

Indtil videre har man ifølge politiet kun fundet biologisk materiale og ejendele fra de forsvundne mænd.

Guardian-journalisten Dom Phillips og Bruno Pereira, der var ekspert i indfødte befolkningsgrupper var sidst blevet set søndag i forrige uge.

Søndag lokal tid fandt man ejendele fra de to mænd i en å ud for floden, hvor de sidst blev set, som gav anledning til at frygte, at de var døde.

Blandt ejendelene var et sundheds-id-kort i Pereiras navn, en rygsæk med tøj tilhørende Phillips sammen med begge mænds støvler.

Mistænkt

En mand blev i sidste uge anholdt i forbindelse med forsvinden, men man havde stadig kun grund til mistanke. Man kunne endnu ikke forbinde en mistænkt direkte til sagen.

Dom Phillips arbejdede på en bog om bevarelse af Amazonas, hvorfor han og Pereira befandt sig i Valle do Javari, som er et af de største indfødte territorier i Brasilien.

De blev sidst set søndag, da de skulle sejle retur fra Valle do Javari til byen Atalaia do Norte.

Under normale omstændigheder tager sejlturen omkring en time, men de to dukkede aldrig op i Atalaia do Norte.

Derfor igangsatte man en kæmpe eftersøgning i området, som ifølge nyhedsbureauet AP har været plaget af voldelige konflikter mellem fiskere, krybskytter og officielle sikkerhedsagenter.