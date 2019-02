To mæglere fyret efter afsløringer om snyd

Hos Danbolig Niels Hald har man nu valgt at afskedige de to medarbejdere, som blev filmet på et overvågningskamera, mens de snød kunder

Efter afsløringer af to ejendomsmægleres systematiske snyd, som Ekstra Bladet bragte søndag, har Danbolig Niels Hald nu valgt at afskedige de pågældende mæglere.

Det skriver TV2.

Fanget på kamera

Parret Anders og Ditte Amsnæs blev mistænksomme, da de en dag opdagede, at ejendomsmægleren gik alene rundt i huset, mens han skulle have fremvist lejligheden for potentielle købere.

Derfor tjekkede de deres overvågningskamera, som de har opstillet i stuen som en del af et alarmsystem. Her kunne de se, at to forskellige mæglere i tre tilfælde løj om at fremvise deres lejlighed, mens de gik rundt alene i huset.

- Mægleren trasker ind i huset, går lidt rundt alene, tænder og slukker lyset, og så smider han nogle blå sutter på gulvet, så det ser ud, som om der har været en masse mennesker, og så går han igen, sagde Anders Amsnæs til Ekstra Bladet søndag.

Derefter ringede mægleren parret op og fortalte, at køberne var meget interesserede, men at prisen var for høj. Det på trods af at der aldrig havde været nogen købere til fremvisning.

Undskyldning

I en mail til parret undskylder den daglige leder af Danbolig Niels Hald, Kim Tandrup, mens han samtidig fortæller, at der vil blive taget hånd om situationen internt.

'Tak for snakken. Og igen, så beklager jeg dybt for denne situation. Det er naturligvis dybt uacceptabelt og noget vi vil tage hånd om internt. Jeg bekræftet hermed, at vores aftale er ophævet, og at I ingen udgifter hertil har.'

'Igen, jeg beklager utrolig meget, det er på ingen måder okay og på ingen måder den måde Danbolig Niels Hald arbejder på,' skriver han.

Nu har Danbolig Niels Hald ifølge TV2's oplysninger altså taget hånd om sagen ved at afskedige de pågældende medarbejdere.

Anders og Ditte Amsnæs fik tilbudt to flasker vin og et gavekort til en middag som undskyldning for hele forløbet. De valgte dog at takke nej til tilbuddet.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Danbolig Niels Hald uden held.