To medarbejdere fyret og politianmeldt i Skat

Direktøren i Skattestyrelsen afslører to sager om million-misbrug

Direktøren i Skattestyrelsen fortæller for første gang om de to medarbejdere, der er blevet fyret og politianmeldt, skriver Berlingske.

Rigsrevisionen advarer i en ny rapport mod, at Skattestyrelsen har mangelfuld og svag kontrol med mulighederne for at misbruge statens indtægter, men det er ikke kun der, den er gal.

Direktøren i Skattestyrelsen, Merete Agergaard, fortæller til Berlingske, at der de seneste år har været to konkrete sager, hvor medarbejdere i skattevæsenet er blevet bortvist og politianmeldt for misbrug med skattekroner.

Direktør i Skattestyrelsen Merete Agergaard. Foto: Jens Dresling

De bortviste medarbejdere blev politianmeldt i henholdsvis 2015 og 2017.

Den ene sag drejede sig om svindel for knap tre millioner kroner, mens den anden drejede sig om et beløb på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

Om der er flere sager, hvor der er blevet svindlet for danskernes penge, er ved at blive undersøgt i Skatteministeriet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Merete Agergaard.