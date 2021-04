To meter lang varan vandaliserer kiosk

Se videoen fra 7-eleven ovenfor

Det var et uvant syn, de ansatte og kunderne fik sig i den thailandske by Nakhon Pathom, der ligger knap 40 kilometer vest for Bangkok.

Her havde en to meter lang båndvaran nemlig møvet sig ind i butikken for at kravle rundt på butikshylder og ødelægge varer.

Det skriver mediet Newsflare.

Gemte sig bag kassen

Ifølge Newsflare gemte både ansatte og kunder sig bag kassen, fordi de var bange for det store bæst. En enkelt ansat fik ringet til politiet, som kom med en reptilekspert, der kunne få dyret under kontrol.

Narumpa Tangsin, der bare skulle have en frokost, turde ikke købe sine varer.

- Jeg ville have købt noget at drikke og lidt mad, men jeg turde ikke, fordi dyret var for tæt på, fortæller hun til Newsflare.

I stedet tog hun sin telefon frem og begyndte at filme situationen.

Fik intet mad med

Redningsholdet, der kom med politiet, fik trukket båndvaranen ud af butikken og smed den ned i en undergrund tæt på kiosken.

Selvom den havde været i kiosken i noget tid, fik den ikke lov til at få mad med ud.

Dyreeksperterne kaldte situationen for højst besynderlig og mener, at dyret har været meget sulten og ikke har kunnet finde mad i naturen. Og det har været årsagen til dens besøg i 7-eleven.