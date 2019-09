To millioner meldte sig til alien 'raid': 75 mødte op

Flere millioner havde trykket 'interesseret' i et Facebook-event, som gik ud på at bryde ind i den amerikanske militærbase Area 51 for at finde aliens. Kun 75 personer dukkede op

Fredag floppede et event, hvor folk planlagde at bryde ind i den amerikanske militærbase ved navn Area 51, totalt.

Da eventet blev oprettet på Facebook i juni, gik det hurtigt viralt. Flere end to millioner mennesker udtrykte interesse for at tage til delstaten Nevada, hvor de tror, at regeringen gemmer aliens. I august blev eventet slettet af Facebook, men fredag løb det alligevel af stablen.

Det amerikanske luftvåben havde advaret de tusindvis af personer, som man forventede ville deltage, mod at storme basen.

Men bekymringen var ubegrundet. Kun omkring 75 personer dukkede nemlig op foran indgangen til militærbasen, og ingen forsøgte at bryde ind.

Det skriver BBC.

Se også: Area 51: Invasionen er begyndt

Rumvæsner i fangenskab

Rygter har længe svirret om, at den amerikanske militærbase i al hemmelighed skjuler rumvæsner og UFO'er. Nogle påstår også, at de har set UFO'er flyve over eller nær basen. Det var med målet om at finde og endda befri rumvæsnerne, at eventet blev oprettet.

Det er især den store sikkerhed, der omgærder militærbasen, som har været grund til de mange konspirationsteorier.

To blev anholdt

Ifølge BBC blev to mennesker anholdt fredag i forbindelse med alien-eventet. En mand blev arresteret for at tisse tæt på indgangen til militærbasen, og en kvinde blev tilbageholdt af politiet af ukendte årsager.

Se også: Frygter de stormer Area 51: - Det ødelægger os