To millioner polakker slipper for at betale skat

Unge polakker kan se frem til at have lidt mere på kistebunden i fremtiden, efter Polen har introduceret en ny lov, der fra 1. august vil fritage næsten to millioner unge arbejdere fra at betale indkomstskat.

Det skriver CNN.

Loven er et forsøg på at stoppe den enorme udvandring af unge mennesker, som landet har oplevet siden det blev en del af EU for godt 15 år siden. I alt har 1,7 millioner mennesker forladt Polen for at søge lykken i et andet EU-land.

Ifølge landets premierminister, Mateusz Morawiecki, vil skattefritagelsen give unge polakker samme muligheder i hjemlandet, som de kan få i Vesteuropa.

Helt præcist er det polakker under 26 år med en årsindkomst under 150.000 kroner, der kan sløjfe skatten. Beløbet skal ses i lyset af, at en polsk gennemsnitsløn ligger på godt 100.000 kroner om året. Den polske regering vurderer, at i alt to millioner mennesker slipper for indkomstskat med det nye tiltag.

'Bedragerisk populisme'

Den nye lov blev vedtaget med et stort flertal, men det er dog ikke alle, der er lige begestrejede.

Ryszard Petru, der er leder af oppositionspartiet Nu!, kalder tiltaget for 'ekstremt bedragerisk populisme'. Han mener, at loven slet ikke vil komme de unge mennesker til gode, men i stedet få de polske arbejdsgivere til at sænke lønningene.

- Og hvad så, når de bliver 26 år gamle? Så bliver de overflødige, fordi de pludselig er for dyre i drift, siger han.