To millioner soldater forberedes på krig: - Frygt ikke døden!

- Frygt hverken modgang eller døden!

Sådan lyder ordene fra den kinesiske præsident Xi Jinping, der forbereder sin mere end to millioner mand store hær på krig.

I en kort men kraftfuld dundertale til det kinesiske militær gjorde Xi Jinping det klart, at hæren i fremtiden med ganske kort varsel, skal være klar til at komme i aktion.

- Skab en magtfuld elitestyrke, der altid står klar til kamp for at sikre sejr og opfylde de opgaver Partiet (det kinesiske kommunistparti, red.) og folket i den nye æra kræver, sagde Xi Jinping blandt andet fra talerstolen ifølge AFP.

Foto: All Over Press

Iført militæruniform stod han foran mere end 7000 kinesiske soldater og deres kampvogne der til lejligheden var stillet op til parade.

Talen blev transmitteret på nationalt tv og på 4000 af landets øvrige militære installationer, stod soldaterne ret og fulgte præsidentens udmeldinger tæt.

Ifølge det statslige nyhedsbureau Xinhua er det første gang i nyere tid, at en kinesiske præsident adresserer hele det kinesiske militær på samme tid.

Foruden at forberede sine tropper på, at de hurtigt skal være i stand til at mobilisere sig og være redde til at ofre deres liv for Kina, opfordrede Xi Jinping sine militære undersåtter til at investere i forskning i nye våben, så militæret i 2050 har et militær, der befinder sig i den absolutte verdenselite.

Xi Jinping inspicerer det militære isenkram på basen i Baoding, Hebei. Foto: All Over Press

Uro i den kinesiske hær

Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet, Liselotte Odgaard, der forsker i Kina og supermagters diplomati, har det kinesiske militær igennem de seneste år været i færd med at blive reformeret, så det bliver gearet til at kunne modstå fremtidens trusler.

Trusler, der ifølge militæranalytikeren primært kommer fra USA og Japan samt islamiske terrorister, der får stadigt større fodfæste i regionen.

Det har betydet, at Kina de seneste år er begyndt at skære ned på antallet af tropper for til gengæld at investere i nyt isenkram og et mere højteknologisk forsvar.

- Kina har en ambitioner om at gå fra at være en regional stormagt til en global stormagt. Her spiller flåden og luftvåbnet en stor rolle, fordi den kinesiske hær i fremtiden skal operere længere væk fra landet, end man tidligere har været vant til. Talen skal give kineserne en forståelse af, at reformerne er vigtige og værd at bruge ressourcer på, lyder analysen fra Liselotte Odgaard, der følger udviklingen i regionen tæt.

Hun mener ikke, man skal frygte en kinesisk krigserklæring.

- De forandringer militæret gennemgår lige nu skaber uro i rækkerne. Derfor skal talen ses som et forsøg på at få hæren til at æde forandringerne og skabe ro i geledderne. Den skal skabe sammenhold og berede militæret på flere forandringer, siger Liselotte Odgaard.

Ved de seneste dages besøg på de kinesiske militæranlæg, har Xi Jinping overværet en række spektakulære militærøvelser.