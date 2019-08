To nye ebolatilfælde varsler spredning af smitte i DRCongo

Det smitsomme ebolavirus fortsætter tilsyneladende med at sprede sig i det centralafrikanske land Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo).

Der er således bekræftet to ebolatilfælde i regionen Sydkivu i løbet af den seneste uge. Det oplyser sundhedspersonale fredag.

Regionen ligger over 700 kilometer syd for det område, hvor de første tilfælde for over et år siden blev registreret i det østlige Congo.

Gennembrud: Dødelig sygdom kan nu kureres

Over 1800 personer har mistet livet på grund af ebola siden udbruddets begyndelse den 1. august sidste år.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betegnede i juli ebolaudbruddet som en 'folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning'.

Det skete, kort efter at virusset havde spredt sig til millionbyen Goma. Byen ligger ved grænsen til Rwanda og har blandt andet en international lufthavn.

Det har været svært for DRCongos myndigheder at inddæmme udbruddet i den østlige del af det store centralafrikanske land.

Det skyldes blandt andet, at området er præget af en voldelig konflikt, og at der er skepsis over for at lade sig behandle.

Nyhedsbureauet TT har tidligere talt med den congolesiske læge Jean Paul Buhendwa. Ifølge ham er myter den største trussel mod at stoppe smitten.

- Det er en udbredt opfattelse i mit land, at ebola ikke er et smitsomt virus, men er skabt i et laboratorie for at udrydde visse mennesker, siger lægen.

Han siger, at nogle mener, at ebola er blevet skabt for slå congolesere ihjel.

Ebola udløser diarre, opkast, feber og blødninger og smitter via kropsvæsker.