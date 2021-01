To nye mutationer af britisk coronavariant fundet

To nye varianter af den britiske coronavariant er fundet i Frankrig.

Det skriver AFP.

Det er dog ikke nødvendigvis et tegn på, at folk skal blive mere urolige har Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme, tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- Min besked er: Ro på. Min anden besked er, at det minder os om, hvor vigtigt det er at have en meget grundig global overvågning over, hvordan virus opfører sig. Den her virus er ikke færdig med at mutere. Den har muteret over 4000 gange allerede siden januar.