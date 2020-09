To nye smittede hos Danish Crown

Blandt 3000 testede er to medarbejdere testet positiv for coronavirus

Danish Crown kan konstatere to nye tilfælde af coronavirus blandt 3000 testede medarbejdere.

Det oplyser slagterivirksomheden i en pressemeddelelse.

De to smittede har ikke på nuværende tidspunkt haft symptomer på covid-19.

- Resultatet er desværre ikke nogen overraskelse med det stigende smittetryk, vi generelt ser i befolkningen lige nu. Vi har nu benhårdt fokus på at få slået en ring omkring de to medarbejdere ved at bede deres kontaktpersoner både privat og på arbejdspladsen om gå i selvisolation og lade sig teste efter myndighedernes anbefalinger, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

De smittede er ansat i slagterierne i Sæby og Horsens. De har ikke været i kontakt med hinanden.

- Der er ingen af de to medarbejdere, der har symptomer på COVID-19, så begge blev overraskede, da de fik besked om, at de var testet positive. Derfor er risikoen for, at der er sket smittespredning til deres kollegaer heldigvis forholdsvis lille, siger Per Laursen.