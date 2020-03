To på intensiv: I kritisk tilstand på grund af coronavirus

Det oplyser landets sundhedsminister på et pressemøde onsdag

514 personer er nu konstateret smittet med coronavirus i Danmark, men regeringen forventer, at der er et betydeligt mørketal.

- Vi har set en meget hurtigt stigning i Danmark. Vi begynder at se smittespredning i Danmark, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Ti personer er indlagt og to i kritisk tilstand som følge af virussen, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Vi er det land i Europa, som har haft den mest hastige stigning af smittede, siger han.

Fremover vil sundhedsmyndighederne ikke længere spørge, hvor man har været henne, men hvor syg man er. Det gør man, så hospitalerne bruger kræfterne rigtigt.

Søren Brostrøm udtaler, at der åbnes op for, at patienter med covid-19 nu kan visiteres på alle akutsygehuse i Danmark.

