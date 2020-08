To personer døde af pest i Kina

Det er inden for en uge, at to personer er døde af byldepest

En person er fredag død af pest i den autonome region Indre Mongoliet i Kina.

Det er det andet offer for pesten i Indre Mongoliet denne uge.

Det bekræfter kinesiske sundhedsmyndigheder lørdag, skriver flere medier, heriblandt ABC News og Reuters.

Patienten døde fredag efter at flere organer svigtede på grund af byldepest, også kendt som 'den sorte død', som pesten blev kaldt i Middelalderen.

Området, hvor personen boede, er blevet forseglet, og vedkommendes nærmeste er alle blevet testet for den farlige sygdom og sat under observation. De skulle alle være blevet testet negative for pest, og de har ikke vist nogen symptomer.

Fire dage tidligere døde en anden person af pest, blev det bekræftet af kinesiske sundhedsmyndigheder torsdag.

For at forhindre spredning af sygdommen er der blevet udsendt et varsel i kategori tre, som er det næstlaveste niveau ud af fire niveauer.

Ifølge China's Global Times begyndte alarmeringen om pest i det Indre Mongoliet allerede i starten af juni, hvor en person blev konstateret smittet med byldepest.

Fra 2009 til 2018 har Kina haft 26 bekræftede tilfælde af pest, mens 11 er døde af infektionssygdommen.