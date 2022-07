To piger døde: Nu bliver TikTok sagsøgt

Det sociale medie bliver beskyldt for at være årsag til, at børn bliver inspireret til kvælningsleg

Det sociale medie TikTok skal stå til ansvar for, at to små piger har mistet livet efter at have efterlignet den såkaldte 'blackout challenge' på mediet.

Sådan lyder kravet i en stævning ifølge Los Angeles Times.

Det sociale medie bliver beskyldt for at være skyld i, at de to piger på henholdsvis otte og ni år har mistet livet. Årsagen er, at TikToks algoritmer skulle have ført til, at de blev eksponeret for stribevis af videoer af andre unge, der deltog i udfordringen.

Blackout challenge går kort fortalt ud på at holde vejret så lang tid, at man besvimer, mens man - naturligvis - dokumenterer det med en video, som så lægges på TikTok.

Otteårige Lalani Erika Walton blev sidste sommer fundet hængende fra sengen med et reb om halsen efter at have set en række af videoerne på TikTok, mens niårige Arriani Jaileen Arroyo blev fundet kvalt af familiens hundesnor i februar 2021. Hun havde ifølge familien inden da også haft en stigende besættelse af det sociale medie.

'Vidste det utvivlsomt'

De to piger er ikke de eneste børn, der har mistet livet til den farlige trend, og adskillige børn mellem 10 og 14 meldes omkommet efter at have forsøgt at opnå berømmelse på det sociale medie ved at lave kreative udgaver af 'legen'.

Og ifølge den nye stævning, burde TikTok have gjort mere for at forhindre trenden i at sprede sig.

'TikTik vidste utvivlsomt, at den dødelige blackout challenge spredte sig via deres app, og at deres algoritme specifikt spredte blackout challenge til børn,' lyder det fra Social Media Victims Law Center, der står bag stævningen.

TikTok har tidligere benægtet, at udfordringen er en trend, der er opstået hos dem, og at børn er omkommet af lignende lege før TikToks tid. De har desuden blokeret muligheden for at søge på '#BlackoutChallenge' på platformen.

Folkene bag stævningen mener altså dog alligevel, at TikTok har et ansvar, fordi dets algoritmer eksponerer børn for indholdet, på trods af at man altså ikke på egen hånd kan søge det frem.

Det er ikke første gang, TikTok bliver sagsøgt for deres rolle i den livsfarlige leg. Også i maj blev de sagsøgt for et dødsfald.