To registreret døde med coronavirus i Sverige det seneste døgn

Sverige melder søndag om et usædvanlig lavt antal nye dødsfald blandt personer, der er blevet smittet med coronavirus.

Således er blot to smittede personer det seneste døgn bekræftet døde i Sverige. Det oplyser Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Tallet skal dog tages med forbehold, da der særligt i weekenden er efterslæb i rapporteringerne fra de lokale myndigheder rundtom i Sverige.

- Det er, som det altid er i weekenden. Det er tal, der kommer til at stige, fordi der rapporteres mindre i weekenden, siger statsepidemiolog Anders Tegnell ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

I alt er 2194 personer døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus. Det svarer til over 21 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark godt syv dødsfald per 100.000 indbyggere.

18.640 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus i Sverige.

Sverige har valgt en noget anden tilgang til coronavirusudbruddet end mange andre europæiske lande - herunder Danmark.

Samfundet er ikke på samme måde lukket ned i Sverige. I stedet har regeringen opfordret svenskerne til at opføre sig ansvarligt.

Anders Tegnell, der tegner den svenske strategi, blev lørdag i et interview med SVT spurgt, om strategien er den rette.

Her svarede han blandt andet, at man ikke kun bør kigge på dødstal.

- Kun at kigge på dødstallet er en meget ensidig måde at vurdere vores arbejde på. Når vi i fremtiden skal vurdere det, tror jeg også, at vi kommer til at kigge på flere forskellige ting ud over dødstallet.

- Dødstallet udgør bare en lille top af et stort isbjerg, og det er dermed ikke den vigtigste del. Men det er selvfølgelig tragisk i sig selv og rammer mange mennesker, lød det fra statsepidemiologen.