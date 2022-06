To Reuters-journalister såret i Ukraine - chauffør dræbt

To journalister fra nyhedsbureauet Reuters er såret i Ukraine.

Og deres chauffør er dræbt, efter at bilen, de alle var i, kom under beskydning. Det skete på vej til byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine fredag.

Det oplyser Reuters.

Der foregår for tiden heftige kampe i Sjevjerodonetsk, som russiske styrker er tæt på at have erobret helt.

Fotografen Alexander Ermochenko og kameramanden Pavel Klimov var i en bil, som de lånte af russisk-støttede separatiststyrker, der opholder sig ved en vej mellem Sjevjerodonetsk og byen Rubizjne.

Reuters kender ikke identiteten på chaufføren, som har mistet livet. Chaufføren var tildelt Reuters af separatisterne.

Det ukrainske forsvarsministerium har ikke svaret på henvendelser, hvor Reuters har bedt det om at kommentere hændelsen.

De to Reuters-journalister blev umiddelbart efter episoden bragt til et hospital, hvor de blev behandlet for mindre skader.

Fotografen havde fået et mindre skudsår, mens kameramanden har fået et brud på armen.

- Reuters udtrykker sin dybeste sympati med chaufførens familie for dens tab, udtaler en talsperson for nyhedsbureauet.

De seneste uger har de russiske styrker kastet mange kræfter efter at erobre Sjevjerodonetsk. Det er en lille fabriksby i øst, som Rusland skal erobre, hvis russerne vil opnå deres mål om at kontrollere hele Luhansk-regionen.

Hvis det lykkes russiske styrker at indtage tvillingebyerne Lysytsjansk og Sjevjerodonetsk, har Rusland reelt kontrol med hele Luhansk-regionen.

Det kan give den russiske regering en sejr efter mere end tre måneders krig.