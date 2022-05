To smittede: Styrelse vil vaccinere nærkontakter mod abekopper

Der er indtil videre konstateret to tilfælde af af abekopper i Danmark, og flere er under smittemistanke. Overlæge og forsker Anders Fomsgaard fortæller, hvordan du spotter symptomerne på sygdommen, og hvordan et sygdomsforløb typisk forløber

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde en vaccine til personer, der har været i nær kontakt til smittede med abekopper. Det sker efter, at to danske borgere er blevet bekræftet smittet.

Det siger Bolette Søborg, overlæge og enhedschef Sundhedsstyrelsen, til DR Nyheder.

- Sundhedsstyrelsen vil tilbyde en vaccine til personer i nær kontakt med den smittede. Vaccinen skal gives, efter at man er blevet eksponeret for smitten og skal reducere risikoen for et alvorligt forløb, siger Bolette Søborg.

Abekopper er en virussygdom, der blandt andet kan give feber og udslæt med hvide blærer. Modsat covid-19 kan man først smitte andre, når man selv har symptomer. Smitte kan ske via luftveje eller tæt kontakt med kropsvæsker.

Statens Serum Institut oplyser torsdag eftermiddag, at det fortsat er to, der er bekræftet smittet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det vaccinen mod abekopper fra det danske firma Bavarian Nordic, der skal bruges.

Vaccinen er godkendt til brug mod kopper i Danmark, men ikke til abekopper.

Alligevel vurderer Sundhedsstyrelsen, at den godt kan bruges og understreger, at det er læger med speciale i infektionsmedicin, der skal ordinere vaccinen.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller Sundhedsministeriet er kommet med udmeldinger om, hvorvidt der skal indkøbes ekstra vacciner. Det er op til ministeriet.

Tyskland har bestilt 40.000 doser vaccine mod virussygdommen hos Bavarian Nordic. Det er til, hvis et udbrud af sygdommen i forbundsrepublikken skulle blive værre.

I Tyskland tales der om en isolationsperiode på mindst 21 dage for personer, der er smittet med abekopper. Det tager to til fire uger, før man er rask.

Der er to stammer af abekoppevirus. Den ene har en dødelighed på omkring en procent, mens det for den anden stamme er op til ti procent.

Det er uvist, hvilken der er tale om i Danmark.

Sundhedsmyndighederne forventer ikke udbredt samfundssmitte i Danmark.