To sure smiley'er til Rema 1000: Købmand har sagt op

En Rema 1000 butik i Aalborg har fået to sure smiley'er i træk og en bøde på 22.500 kr. Nu har købmanden sagt op

Selvom vi kun er nået til årets femte måned, har Rema 1000 på Østerbro i Aalborg allerede modtaget hele to sure smiley'er efter Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

Den seneste smiley blev uddelt d. 26. april.

Om besøget står der i rapporten, at der er mangelfuld rengøring.

- Der er i dag blevet konstateret skimmellignende vækst på riste over køleindblæsning i mælke-kølerum, og der er konstateret skimmellignende belægninger på hylder og nogle steder i mælke-køler, står der i rapporten.

- Der er i butik konstateret tykt lag af støv på flere hylder med fødevarer. Et par steder er der sort belægning på gulv mod pålægskøler og ved paller med drikkevarer.

Rema 1000 er blevet pålagt en bøde på 22.500 kr. for ikke at imødekomme kravene.

Ikke første gang

D. 7. januar i år fik samme Rema 1000 også en sur smiley.

Her blev det konstateret, at der opbevares fødevarer i et ikke-skadedyrsikret lokale.

Derudover blev der også dengang konstateret mangelfuld rengøring - ligesom der står i den nye rapport.

Beklager

Kommunikationschef ved Rema 1000, Jonas Schrøder, beklager, at butikken ikke har levet op til standarderne.

- Det er jo ikke godt nok, især fordi nogle af tingene vedrører det samme som første gang.

- Vi har da selvfølgelig en kultur her i firmaet, hvor man godt må lave en fejl. Men at det er nøjagtig det samme igen, der er ikke noget vi billiger, selvfølgelig. Kunderne skal jo føle sig trygge, når de handler hos os. Det gælder, hvad der er i varene, men selvfølgelig også rengøringen i butikken. Derfor er det også en rigtig ærgerlig sag, som vi kun kan beklage.

Købmand vil ikke mere

Jonas Schrøder kan fortælle, at købmanden i den pågældende butik efter den nyeste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen har valgt at sige op.

- Der er jo faktisk sket det i går, at købmanden meddelte os, at han ønskede at stoppe midt i kontraktperioden. Og det må han selvfølgelig gerne, når han har mistet pusten.

Man er nu opsat på at finde en ny leder af butikken.

- Der kommer en ny købmand - vi skal have fundet en ny franchisetager. I mellemtiden er det souschefen, der kører det.

- Generelt har meget af det her med at holde orden på kvalitet- og fødevaresikkerhed meget med ledelse og management at gøre. Der skal vi da selvfølgelig have fundet en dygtig person, der kan drive den her butik videre, sådan at kunderne kan få tillid til den butik igen.

Havde det noget med den kontrolrapport at gøre, at han mistede pusten på at drive butikken?

- Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men han meddelte os det efter, den kom, i hvert fald.

Man arbejder nu på at finde en ny købmand til butikken i Aalborg. Foto: Linda Johansen

Nu er det jo anden gang, at den samme butik modtager en sur smiley. Hvad er grunden til, der ikke er rettet op på det siden sidst?

- Der er jo egenkontrol, og den har ikke været god nok i den butik. Det er super beklageligt. Procedurerne har åbenbart ikke været på plads for det. Det er ærgerligt, men vores kvalitetsfolk prøver altid at hjælpe med at sætte nogle procedure op, så det ikke kan ske igen.

- Men det er selvfølgelig dem, der er i butikken, der har det daglige ansvar for det. Og her gik det så galt igen.

Kan man vide sig sikker på hygiejnen, hvis man handler ind i Rema 1000 på Østerbro i Aalborg i dag?

- Den har vi rimelig godt mandsopdækket nu, og vores kvalitetsafdeling er rigtig meget ind over. Der skulle meget gerne være rent der.