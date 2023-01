To tiltalt: Hjalp oligark med sanktionsfusk

En brite og en russer anklages af USA for at have hjulpet russisk oligark med at omgå sanktioner. Briten blev anholdt i Spanien og krævet udleveret

Med Vesten som afsender er sanktionerne haglet ned over Rusland og landets stærke pengemænd.

Nu har amerikanske myndigheder rejst tiltale mod to mænd - en brite og en russer - for at have hjulpet oligarken Viktor Vekselberg med at omgå sanktionerne mod ham.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tre til tango

Formelt hedder anklagen mod de to, at de har konspireret med henblik på bedrageri og forbrydelser mod USA.

Allerede i 2018 blev Vekselberg og hans yacht Tango nemlig ramt af sanktioner i forbindelse med anklager om at have forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Yachten Tango blev beslagt på Mallorca i april 2022 - det har nu kastet de amerikanske søgsmål af sig. Juan Poyates Oliver/Ritzau Scanpix

Siden skulle især briten angiveligt have hjulpet med at styre yachten uden om sanktionerne gennem et net af skuffeselskaber, der skulle skjule oligarkens sande ejerskab over yachten.

Han blev fredag blevet anholdt i Spanien og krævet udleveret til retsforfølgelse i USA - et ønske, der dog ikke blev efterkommet. Ifølge mediet Mallorca Daily Bulletin fandt dommeren heller ikke anledning til varetægtsfængsling, men manden har dog fået inddraget sit pas.

Russeren fortsat er på fri fod.

Energioligarken

- Facilitatorer af sanktionsomgåelse har gjort det muligt for oligarker, der støtter Vladimir Putins regime, at bryde amerikansk lovgivning.

- USA vil ikke tillade dets finansielle institutioner eller individer at blive manipuleret eller svindlet med det formål at gavne dem, der støtter en ulovlig krig, udtaler statsanklager i Columbia-distriktet, Matthew M. Graves, i en pressemeddelelse.

Vekselberg har tjent milliarder gennem det russiske energikongolomerat Renova Group, og ifølge Forbes råder han over en formue på mere end 40 milliarder kroner. Det gør ham til den 480.-rigeste mand i verden, ifølge mediet.