To ud af tre bestod indfødsretsprøven

1957 personer svarende til 64,9 procent af deltagerne ved indfødsretsprøven, der blev afholdt den 3. juni, bestod.

I alt 3189 personer var tilmeldt prøven.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Tallet for antal beståede deltagere er højere end ved den forrige indfødsretsprøve i november 2019. Her bestod 57,6 procent.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) lykønsker de beståede og trækker tråde til sin egen baggrund.

- Jeg er altid glad, når indvandrere er blevet så glade for vores land, at de også vil kalde sig danske. Det betyder ikke, at man skal glemme sine rødder. Min far var selv flygtning fra Etiopien.

- Jeg plejer derfor at sige, at jeg er halv afrikaner og 100 procent dansker. Det giver måske ikke mening rent matematisk. Men nationalt tilhørsforhold er ikke procentregning. Det handler om samhørighed med resten af befolkningen, loyalitet over for Danmark og dermed om følelser.

- Det gør heller ikke mig selv mindre dansk, at jeg aldrig glemmer min fars hjemland, siger han i pressemeddelelsen.

I prøven skulle der blandt andet svares på, hvilken dansk forfatter der fik Nobelprisen i litteratur i 1944, og hvad kronprinsparrets ældste søn hedder.

Prøven skal bestås, hvis man ønsker at blive dansk statsborger.

Den består af 40 spørgsmål, og mindst 32 svar skal være korrekte for at bestå.

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året. Det koster 783 kroner at tilmelde sig prøven. Består man den ikke, er det muligt at gå op ved den næste prøve, men man skal betale samme beløb igen.

Den blev etableret som en del af udmøntningen af en aftale af 5. oktober 2015 om indfødsret mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative og Socialdemokraterne.