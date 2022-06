Toårig dansk dreng druknet i Spanien

En dansk families tilværelse i et hus med swimmingpool i Málaga-bydelen Coín ved det populære Costa del Sol i Spanien forvandlede sig til et mareridt, da en toårig dreng i lørdags blev offer for en drukneulykke.

Ulykken skete ifølge spanienidag.es omkring klokken 17.45, da alarmcentralen i Málaga modtog et opkald fra et hus i Sierra Gorda-kvarteret i Coín om, at et barn var faldet i en swimmingpool. Det forlød videre i alarmopkaldet, at slægtninge havde trukket den lille dreng op af vandet i livløs tilstand.

Guardia Civil, lokalpolitiet og en lægeambulance blev straks sendt til stedet. Det lykkedes at genoplive drengen, men han blev overført med ambulance-helikopter til intensiv-afdelingen på Hospital Materno Infantil i Málaga i kritisk tilstand.

Erklæret død tirsdag

Desværre var drengens tilstand så alvorlig, at han blev erklæret død tirsdag eftermiddag. Det bekræfter kilder fra hospitalet til det spanske netmedie Europa Press.

Efter at den lille, danske dreng blev hastet til børnehospitalet i Málaga lørdag, har personalet således forgæves forsøgt at redde hans liv.

Ekstra Bladet har modtaget denne bekræftelse af den tragiske sag fra Udenrigsministeriets Pressetjeneste:

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at en dansk statsborger i Spanien er afgået ved døden. Den danske ambassade i Madrid og Udenrigsministeriet er i kontakt med de pårørende og yder konsulær bistand.

- Da der er tale om en personsag, kan vi ikke oplyse yderligere, lyder det i mailsvaret fra Udenrigsministeriet.