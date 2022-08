Tobaksgigant laver lobbyarbejde gennem unge politikere

Lad de unge ryge. Det er budskabet i et læserbrev, en række unge politikere fik udgivet i Berlingske. Nu viser det sig, at lobbyister fra en tobaksgigant står bag

Ingen skal bestemme, om de unge skal tænde en smøg.

Det er i store træk budskabet bag et læserbrev, som flere unge politikere fik udgivet i Berlingske 28. juni.

Nu viser det sig, at brevet ikke er forfattet af de unge selv, men af en af tobaksindustriens store spillere - British American Tobacco. Det skriver Jyllands-Posten, som er i besiddelse af udkastet til læserbrevet.

- Som samfund har vi et demokratisk problem, når det nu viser sig, at de to brancher er så meget fedtet ind i hinanden. Det er bekymrende, siger Finn Frandsen, der er professor i virksomhedskommunikation hos Aarhus Universitet, til avisen.

'Jeg satte bare navn på'

At British American Tobacco står bag brevet, kommer som en stor overraskelse for en af de unge underskrivere.

Annonce:

- Jeg fik den egentlig bare og blev spurgt, om jeg kunne skrive under. Fordi SFU er enige, skrev vi under. Jeg vidste ikke, at det var forfattet af tobaksindustrien, siger Alexander Blavnsfeldt, der er landsformand i SF Ungdom (SFU), til Jyllands-Posten.

Han erkender, at det ikke er 'ideelt', at lobbyister står bag, men at det er sådan, politik fungerer. Men hvis landsformanden havde vidst, hvem der stod bag, ville han have stillet sig mere kritisk over for indlægget, fortæller han.

Hos British American Tobacco er man uforstående overfor, hvordan det er gået forbi nogens næser, at de står bag, da de mener, at de har haft en åben dialog med de unge politikere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Her er de skjulte KOL-symptomer (Ekstra Bladet+)

WHO opfordrer Danmark til at forbyde slikcigaretter

Skider på reglerne: Ejer straffet