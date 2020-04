Tobaksgigant på vej med coronavaccine

British American Tobacco er lige på trapperne med en vaccine mod coronavirus.

Det skriver firmaet onsdag i en pressemeddelse.

- Hvis forsøgene går godt, håber British American Tobacco, at der med de rette partnere og støtte fra myndigheder, kan produceres mellem én og tre millioner doser om ugen med start i juni, skriver firmaet i pressemeddelelsen.

Stoffer fra tobaksplanter

Vaccinen vil kunne blive udviklet hurtigt, da den er baseret på stoffer fra tobaksplanter, som gror hurtigt.

Stofferne til vaccinen kan derfor være klar på seks uger, hvor det ville tage flere måneder ved brug af andre konventionelle metoder.

- Vaccineudvikling er udfordrende og komplekst arbejde, men vi mener, at vi har gjort et betydeligt gennembrud med vores tobaksplanteknologi og er klar til at samarbejde med regeringer og alle interessenter for at hjælpe med at vinde krigen mod covid-19, siger dr. David O'Reilly, videnskabelig chef i British American Tobacco, i pressemeddelelsen.

Tobaksfirmaet står blandt andet står bag cigaretmærkerne Camel og Pall Mall.

35 forskellige coronavaccine-projekter er i øjeblikket i gang rundt omkring i verden.

Mange forsøger med en teknologi, der går ud på at vaccinere folk ved at sprøjte en syntetisk fremstillet del af coronavirussens genetiske materiale ind i blodet.