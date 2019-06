Tobias snart student: 0,0 fravær på tre år

Major-sønnen fra Esbjerg er en principfast herre: Han er aldrig kommet for sent til en time - og alle opgaver er afleveret til tiden

Tobias er i sandhed ikke som de fleste gymnasieelever:

Han har aldrig forsømt en eneste dag. Han er aldrig kommet så meget som et eneste minut for sent til en time. Han har altid afleveret alle skriftlige opgaver til tiden.

- Jeg har mine principper. Men jeg er ikke autist, griner Tobias Strømberg Kristensen, der går på Esbjerg Gymnasium.

Den unge mand bliver student 25. juni.

Allerede nu er der pænt med 12-taller i karakterbogen.

- Jeg er bestemt en stræbertype og meget konkurrence-minded. Jeg kan godt lide at sætte mig nogle mål - og så også gennemføre dem. I begyndelsen ville jeg bare se, hvor længe jeg kunne undgå fravær. Så blev det en principsag for mig ikke at komme for sent.

Majoren kan lide principper

- Hvad siger dine forældre til det her?

- Min far er major, så han har det jo rigtig fint med principper. Men jeg er nu ikke blevet opdraget med 'kæft, trit og retning'. Han har brugt en mere moderne opdragelses-stil overfor mig, fortæller Tobias.

Nye officielle fraværstal viser, at danske gymnasieelever i gennemsnit er fraværende omkring ni procent af undervisningen. Så spørgsmålet er, hvad Tobias' knapt så punktlige kammerater i klassen siger til hans principfaste opførsel.

En spøjs adfærd

- Jeg er aldrig blevet drillet med det. De ser det vist mere som en spøjs adfærd. Der sker jo så mange spøjse og underlige ting nu om dage, så det er ikke noget, der har givet mig problemer. Der er da også nogle af klassekammeraterne, som har givet mig et klap på skuldrene, fordi jeg har kunnet gennemføre det, fortæller Tobias.

Den 19-årige unge mand har aldrig haft lyst til at blive hjemme fra skole efter en heftig nat med sprut og damer.

- Nej, jeg drikker faktisk slet ikke alkohol. Så jeg kender ikke noget til tømmermænd. Jeg har da været til nogle af festerne på gymnasiet. Det er jo sjovt at se, når de andre er helt stive af druk. Det er ikke noget, der forarger mig. Der er jo en drukkultur, og folk må gøre helt som de vil.

- Har du en kæreste?

- Nej, det er lidt som en tom kirkegård uden begravede. Det er lidt trist. Men min far fandt først min mor, da han var omkring de 30 år. Så jeg tager det roligt, smiler Tobias.

Gider ikke Facebook

Når Tobias ikke har travlt med at læse, bruger han tiden på at se tegnefilm, spille videospil og dyrke hyggefodbold med vennerne.

Facebook gider han ikke at bruge tid på.

- Jeg kan godt lide paratviden og historie, sport og politik er spændende emner, fortæller Tobias.

I skole med influenza

- Du må da have været syg undervejs?

- Jeg har haft lidt influenza. Men det var ikke nok til at holde mig hjemme. Ellers har jeg heldigvis ikke fejlet noget. Jeg har altid gerne villet møde op til undervisningen. Jeg holder meget af miljøet på gymnasiet. Det er spændende at lære - og at lære fra sig. Efter min studentereksamen tager jeg et sabbatår, og så regner jeg med at begynde på universitet.

Jeg vil gerne gymnasielærer.

- Tak skævben. Det bliver vist ikke sjovt for de elever, som kommer for sent til timen?

- Det går nok. Men jeg synes faktisk, at man som elev har et ansvar for at komme til tiden og være forberedt. Vi bliver jo betalt for at gå i skole gennem vores S.U, siger Tobias.

