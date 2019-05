Tobias var den generte dreng - nu har han leder-drømme

Tobias Ring har været elevrådsformand og har stillet op til kommunalvalget. For blot en håndfuld år siden var han så genert, at han ikke kunne føre en samtale med en fremmed

I størstedelen af tiden i folkeskolen var Tobias Ring hæmmet af sin generthed.

- Bare det her med at jeg står og taler med dig nu, havde jeg ikke kunnet for fem år siden, siger han henvendt til Ekstra Bladets udsendte, der uanmeldt har banket på Tobias dør i et hyggeligt byhus midt i Køge.



Nummer 9 Du har en historie. Din nabo har en historie. Din buschauffør har en historie. Alle mennesker har en historie, og dem vil vi gerne fortælle i Ekstra Bladet. I serien 'Nummer 9' tager vi rundt i Danmark - i de store byer, de mindre byer og de små flækker - og banker på døren hos et tilfældigt menneske, der bor i nummer 9, og beder dem fortælle en vigtig historie fra deres liv.

Her fortæller han om den lidt hårde tid i folkeskolen, hvor han ikke var den med flest venner. Men efter ni år i den samme folkeskole tog han tiende klasse på en anden skole, der gjorde hele forskellen.

- I folkeskolen var jeg sat i bås som den generte dreng. Det hele vendte på den nye skole, hvor jeg kunne starte på en frisk. Det der med, at du møder helt nye mennesker, betyder, at du kan give dem det indtryk, du selv ønsker, de skal have.

- De skulle ikke kende mig som den stille og generte dreng. Så ret hurtigt kom jeg ud af min skal.



Tobias ved indgangen til sit hjem i nummer 9.

Efter 10. klasse begyndte Tobias, der er født og opvokset i Herfølge tæt på Køge, at leve et liv, der langtfra passer sammen med at være genert.

Han var blandt andet elevrådsformand i alle de tre år, hvor han gik på teknisk gymnasium, ligesom han ved sidste kommunalvalg stillede op til byrådet i Køge for SF:

- Jeg var vist mest listefyld, men jeg gjorde det også for at tiltrække nogle unge vælgere, forklarer Tobias, der også hjalp Jacob Mark (SF) med at komme i Folketinget til valget i 2015.

- Jeg kontaktede ham, fordi jeg kunne lide, hvad han stod for. Så hjalp jeg med at dele flyers ud og den slags. Det var selvfølgelig lidt grænseoverskridende. Men det var vigtigt for mig at gøre ting, jeg ikke tidligere turde. Jeg holdt fast i tanken om, at det ikke var en personlig afvisning, når folk sagde nej tak til at tage imod en flyer.

Drømmer om at blive leder

I sommer kunne Tobias tage sin studenterhue på. Siden har han lagt det politiske liv på hylden og arbejder i dag i Aldi.

Egentligt var det meningen, at han ville tage et enkelt sabbatår, hvor han ville tænke lidt over, hvad han nu skulle. Men nu er han ikke sikker på, at han vender tilbage til skolebænken.



Tobias kunne ikke forestille sig at bo andre steder end i Køge. – Jeg synes ikke, København er så attraktivt som så mange andre. I Køge er der tilpas stille og roligt, og så ligger København ikke mere end tre kvarter væk.

Han trives som første-assistent i butikken, hvor han fungerer som leder, når hans chef ikke er der.

- Jeg interesserer mig for forskellige ledelsesformer. Jeg kan lide at gøre mine kolleger glade og sørge for, at de godt kan lide at gå på arbejde. Og så er jeg meget rolig af natur og hidser mig sjældent op, så måske derfor er jeg god til at løse konflikter.

Jeg kunne gemme mig bag kameraet

Tobias startede med at fotografere, da han blev konfirmeret. Det var en hobby, der passede godt til at være den generte dreng, han var dengang, fordi han kunne gemme sig bag kameraet.

Da Tobias Ring blev konfirmeret, fik han et kamera. Det skulle vise sig at være en gave, der kunne hjælpe den dengang generte dreng:

- Det var en befrielse, at jeg kunne gemme mig bag kameraet. Da jeg blev 18 år, begyndte jeg at tage festbilleder i min fritid, så fik jeg en tjans for Køge Gymnasium, hvor jeg tog billeder, når de holdt fest.

I dag kan Tobias bedst lide at tage portrætter:

- Det er interessant at bringe folks personlighed frem på et billede, forklarer han.



