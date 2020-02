Toby rippet: Kort togtur kostede 2500 kroner

Når Toby Louis-Jensen de seneste dage har forsøgt at købe togbilletter i appen DOT, er han blevet mødt af en fejlmelding. Alligevel er betaling for 35 billetter blevet trukket fra hans konto

53-årige Toby Louis-Jensen tager normalt bilen til arbejde, men to gange de sidste dage er han i stedet hoppet på toget, og det er endt som en kostelig affære.

- Jeg downloader DOT-appen til at købe billetter, men der bliver ved med at komme en besked frem, hvor der står 'serverfejl', og jeg når faktisk at forsøge 35 gange, siger han til Ekstra Bladet.

Selv om Toby Louis-Jensen ikke modtager flere billetter end de to, han skal bruge, ender hans ihærdige forsøg med at koste ham 2.500 kroner.

- Det er da halvdelen af de penge, jeg har tilbage til resten af måneden. For mange mennesker, vil det jo være rigtig mange penge. Hvis ikke man tjekker op på det, kan det jo være, de forsvinder ud i det blå, siger han.

Det er denne melding om serverfejl i DOT-appen, som blandt andre Toby Louis-Jensen er stødt på.

Toby Louis-Jensen har kontaktet DSB's kundeservice, som ifølge ham selv oplyser, at de er bekendt med fejlen og nu arbejder på at få pengene tilbageført til hans konto.

Ingen generel fejl

DSB oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er tale om en generel fejl på DOT-appen.

- Der er hverken problemer med at købe kort eller billetter. Hvis man alligevel oplever problemer, skal man kontakte kundeservice.

- Man skal kontakte vores kundeservice, hvis man oplever problemer med at købe billetter og kort, siger DSB's pressevagt.

DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Både hos Movia og DOT oplyses til Ekstra Bladet, at man ikke kan udtale sig om en eventuel fejl på appen før mandag.