Tocifrede varmegrader på vej

Uge 7 var præget af sne og kulde, men sådan kommer det ikke til at se ud for uge 8, hvor man kan forvente tocifrede varmegrader i store dele af landet

Uge 7 var lig med vinterferie for store dele af landet, og ugen stod på dage med sne og temperaturer under frysepunktet.

Det var dog ikke alle landets skolebørn og ansatte i landets kommuner, der kunne komme ud og nyde sneen.

20 af landets kommuner holder vinterferie i uge 8, og det bliver en ferie med et helt andet slags vejr, end den forgangne uge.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

- Man kan forvente lyse dage med sol og temperaturer på en 8, 10 og endda 12 grader. Det bliver meget udbredt med tocifrede temperaturer. Det hele afhænger af, hvor meget solen kommer igennem skydækket. Nogle dage vil den komme bedre gennem end andre.

Det er blot få dage siden landet var dækket af sne, og blandt andet Ørstedsparken i København var for et kort stund omdannet til en kæmpe legeplads.

Farvel til kælken

De lune temperaturer betyder også et farvel til sne og kælk for nu.

- Dem der havde håbet, at kunne hoppe i skiene eller på kælkebakken, må finde på nogle andre ting at lave. Det kan man ikke den kommende uge, fortæller hun.

Et alternativ kunne være at få grønne fingre i haven, og selvom det gode udevejr kan lægge op til det, så kan det godt blive svært.

- Jorden er stadig frossen, så man kan ikke gå i gang med det helt store havearbejde. Man kan måske begynde at forberede lidt og skære til, siger Bolette Brødsgaard.

Uge 7 var præget af sne og kulde. Helt anderledes vil det være i uge 8. Foto: Henning Bager/Ritzau Scanpix

Hos DMI forventer man heller ikke det store blæsevejr. Tirsdag vil vinden være lidt frisk, men det er det hele.

Hvis man vil gå en tur ved vandet, kan det dog være en ide at tage en ekstra trøje på, fortæller Bolette Brødsgaard.

- Der kan det være lidt køligere. Havene er meget kolde og bliver ikke så hurtigt varmet op, så de vil påvirke luften ved kysten.

Luft fra syd

Skiftet i vejret kommer, fordi der har været en ændring i strømningen oppe i højden.

Det betyder, at vi i Danmark nu får luft fra varmere himmelstrøg, der har skubbet kulden væk.

-Vi ligger i en lun strømning fra syd. Det skyldes et højtryk , der ligger nede over det sydøstlige Europa. Det holder lavtrykkene og kulden inde over England, Norge og Færøerne, siger Bolette Brødsgaard.

Bolette Brødsgaard tilføjer, at selvom vi får nogle varme dage, så bliver det koldt om natten.

Derfor kan det være glat i natte- og morgentimerner.